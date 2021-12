S MAJOM IMAM SEKS IZ INATA! Filip Car šokirao izjavom, spustio je kao nikad ranije - STIDIM SE ŠTO MI JE DJEVOJKA!

Filip Car je ovog puta bio oštriji...

Nakon još jedne, ko zna koje po redu tuče Maje Marinković i Filipa Cara, njih dvoje su prokomentarisali svoju turbulentnu vezu koja ne prestaje da šokira kako učesnike Zadruge, tako i javnost.

Maja je objašjavala da nema kontrolu kada se iznervira, a Car se pravdao...

"Ja od Maje ne smijem da razgovaram s Dalilom o našem odnosu, a masu puta bih... Ja vidim u klipu da ona kaže Janjušu da je kriv za njihov odnos. A šta bi bilo da sam ja nekome to rekao? Ti, znači, sebi daješ slobodu, a ja je nemam. Mi smo zamijenili uloge", komentarisao je Car.

"Meni je mnogo gora situacija gdje ti u 'Amidžiju' zasuze oči, meni je to mnogo gore, jer ja to vidim posle pet, šest dana", rekla mu je Maja, a Filip je nedugo zatim izjavio kako s njom ima seks "iz inata".

"S njom je vrlo teško. U suštini, rasprave su nam toliko glupe i nerazumljive, njoj bi trebalo da izumiju robota koji će joj biti momk, ali ona bi i tog robota prebila. Ja smatram da svi ovi ljudi ovdje smatraju za Maju da je luda, nemoralna, agresivna, bezobrazna i sve ono što je pokazala, ali ja vidim u njoj potencijal da sve to ne bude", govorio je Majin (i dalje) momak.

"Ona ima moral i može to da bude. Ona može da ne izgrebe mene i da neke stvari ne radi. U nekim momentima se stidim nje. Ona na tvoje pitanje ima napad. Da, generalno, u nekim momentima se stidim što mi je ona djevojka, izgrebe me, polije... Tako bi se i ona mene stidjela. S Majom imam seks iz inata. Ima puno nedostataka u svom ponašanju. Ako me bude slušala, neke stvari će biti bolje", izjavio je Car.

Pogledajte najnoviju tuču Maje i njega zbog Dalile, kada ga je ponovo hvatala za vrat, iako joj je bezbroj puta rekao da "samo to ne smije da radi":

