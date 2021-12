SLIKAO JE GOLE PIJANE DEVOJKE BEZ NJIHOVOG PRISTANKA! Plejboj zečica o traumatičnom prvom SEKSU sa Hjuom Hefnerom! 

Holi Medison (41) bila je jedna od najpoznatijih devojaka Hjua Hefnera, koja se zabavljala sa čuvenim plejbojem od 2001. do 2008. godine, a sada se bivša zečica prisetila prvog sastanka sa Hjuom koji je preminuo 2017. u 91. godini.

Izvor: YouTube/Entertainment Tonight/screenshot

Holi je priznala kako je bila nervozna to veče, ali da se nadala da će biti pozvana da živi u Plejboj vili, jer je jedna od devojaka upravo napustila vilu, te otkrila i da je Hju Hefner slikao pijane gole devojke bez njihovog pristanka.

Kako je na početku potkasta ispričala, Holi je nakon prvog izlaska u klub sa Hefnerom sa još nekoliko devojaka otišla u njegovu čuvenu Plejboj vilu.

"Nisam baš znala šta se sa njima tamo dešava, u smislu seksa. Znala sam da mora da postoji nešto i bila sam spremna na to, ali nikako na ono što se stvarno dešavalo. Nisam očekivala da ću imati seks te noći, mislila sam da će to biti više nešto nalik prvom sastanku - iako ne tradicionalnom prvom sastanku, očigledno. Mislila sam da će to biti više nešto kao da ja vidim šta me tamo čeka i da vidim da li želim da živim tu ili ne," ispričala je Holi, međutim, to veče ona i Hefner su imali seks.

"Definitivno nisam očekivala da ću biti prva koja će sa njim otići u krevet i bila sam izgubljena. Bio je bukvalno gurnut na mene. I nakon što se to dogodilo, bila sam užasnuta i posramljena i to je imalo mnogo više emocionalnog uticaja na mene nego što sam očekivala".

Kasnije je ispričala da se uvek divila Hefneru, ali da je bila užasnuta idejom što su ostali znali šta se dogodilo između njih:

"Mislila sam da je on stvarno pametan, zaista sam se nekako ugledala na njega i nije mi bio odbojna ideja da imam seks sa njim u smislu: 'Fuj, on je star čovek'. Ali nekako sam znala da sada svi znaju da ja spavam sa njim i nekako mi je to bilo užasno".

Iako su joj neki predlagali da upravo tada ode i napusti kuću, ona je ipak osećala da mora da ostane.

Izvor: YouTube/Kendra Wilkinson Baskett Fan Page

"Osećala sam se kao: Desilo se šta se desilo, vreme ne mogu vratiti, daj sada da dobijem ono po šta sam došla", ispričala je ona i dodala da je sledeće jutro je pitala Hefa da se preseli u vilu i on je pristao.

"Osećala sam se kao da sam nešto dobila time što sam se uselila. Kao da sam zaslužila neko poštovanje. Mislila sam ako ništa ne dobijem iz te situacije, to grozno osećanje će me proganjati do kraja života," ispričala je bivša zečica i otkrila da je Hju nakon izlaska pravio eksplicitne slike devojaka, bez njihovog pristanka i dodala da su te devojke gotovo uvek bile pijane.

Dodala je i da bi Hefner kopirao slike i i dao ih svima koji su izašli sa njima te večeri.

"Ako je bila pijana i bila u njegovoj kabi bez gornje dela sa drugom devojkom u nekoj seksusalnoj pozi, on bi to slikao, napravio kopije i podelio svima koji su bili tu te večeri, a jednu sliku je stavljao u svoju knjigu uspomena".

Medison je dodala i da se na kraju suočila sa Hefnerom zbog ovih slika, nakon što su neke od njih objavljene na internetu.

"Rekla sam mu: 'Možeš li da prestaneš da deliš gole slike svima, jer jedna od devojaka to stavlja na Internet". Malo sam se plašila, ali sam morala to da uradim", ispričala je ona i otkrila da je Hju samo otišao kod te devojke i reko joj da ju je ona ocinkarila, što je dovelo do njihove svađe.