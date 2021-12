DALILA BJEŽI IZ ZADRUGE? Posvađala se sa Dejanom pa počela da lomi sve pred sobom! Ne može da se smiri (VIDEO)

Dalila Dragojević je u bijesu počela da lomi sve oko sebe pokušavajući da nađe izlaz sa imanja.

Dalila Dragojević se žestoko sukobila sa bivšim mužem Dejanom Dragojevićem, nakon čega se osamila u ekonomskom dvorištu gdje je sve vreme plakala, a onda je ustala i počela da šutira ogradu.

Iako poslednjih dana pokušavaju da izmire odnose, sve češće razgovaraju, smiju se, prepričavaju događaje iz braka, Dejan je sinoć potpuno potonuo i shvatio da se neke stvari ne mogu popraviti.

"Ja sam budala! Ne može se to nikad rešiti, osili se... Neka propada! Svo troje treba da budu u paketu! Ona sve s*ebe, nema ona meni prava da zamjera bilo šta... Toliko sebi daju za pravo, a onda se ja osećam loše. Pokušavam da budem dobar, a ne treba! Ne znam ni što. Ne može, to je odnos sličan onome "Gde gledaš, šta radiš?"", požalio se Dejan.

Njegove reči dotakle su Dalilu.

"Ja ovdje kupujem za ovog ološa, a on tješi druge devojke! I onda kad ja ispričam ovom ološu šta vidim, on to poriče. Mene neće manipulisati", govorila je Dalila, a Dejan ju je u tom trenutku gurnuo.

Dejan je nakon toga nastavio da se žali tari Simov, a Dalila se obukla i izašla napolje. Osamila se u ekonomskom dvorištu, plakala i iskazivala bes šutirajući ogradu, a sve je djelovalo kao da traži način da napusti imanje.

