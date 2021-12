DEJAN KRENUO DA BJEŽI IZ ZADRUGE, DALILA TRČI ZA NJIM: U sve se umiješali Sandra i Đedović, nastao veliki skandal!

Dejan Dragojević tvrdi da više ne može da podnese situacije kroz koje prolazi, želi da napusti rijaliti ali njegova bivša supruga je trčala za njim.

Izvor: Printskrin, Youtube/Zadruga Official

Dejan Dragojević poželio je da napusti rijaliti "Zadruga" jer kako kaže, ne može više da prolazi situacije kakve ima poslednjih nedelja sa bivšom suprugom Dalilom.

"Ja se sada obraćam produkciji, biću u dvorištu, ne mogu da izdržim više da udaram i ostalo, čekam svoj ugovor da potpišem i idem odavde, a ti uživaj ovdje u rijalitiju. Ja tebe nisam vrijeđao", rekao je Dejan Dalili.

Dragojević je zatim ustao i izašao iz Bijele kuće, a za njim je.

" Ja ovo ne mogu, nemam snage. Njoj je zezanje, meni nije zajebancija, pucam. Nemam kontakt, imam samo kad ga moram", rekao je Dejan, a onda je Dalila osula po njegovim rijaliti prijateljima nazvavši ih čoporom.

"Nema potrebe tako da im se obraćaš", odbrusio joj je Dejan, a onda se Dalila još više iznervirala kada je vidjela da im prilaze Marko Đedović i Sandra Rešić.

"Hoćeš Cara da zovem da dođe, da i ti budeš čopor", upitao ju je Đedović, a onda je Dalila pljuvala i bijesno se vratila u kuću.

Izvor: Printskrin, Youtube/Zadruga Official

Prije svega ovoga Dalila se obrušila na Dejanovo društvo i podršku u rijalitiju:

"Ovi ljudi me niti savetuju, niti ja to tražim, ali ovdje gdje on traži, to mi je okej. Mene mišljenja mogu da zanimaju kad su objektivna, ali pristrasna me ne zanimaju. Mene moja intuicija nikada nije prevarila. Je l' si čuo da neko od mojih prijatelja ustaje i skače ovako? Ne, saslušaju ga. Ja sam ovdje u jako teškoj situaciji, mogu oni da kolutaju ovdje očima, ali da jesam u teškoj situaciji, zbog povrede čovjeka i zbog toga što sam povrijeđena. Stojim iza svega onog što sam uradila, ali će mi trebati vremena da prebrodim sve, imaću i lomove, pa da hoću. Što se tiče ove priče da sam ja uradila nešto zbog Filipa a ne zbog Dejana, ne, uradila sam zbog sebe. Desilo mi se da vidim njega da se vrijeđa sa Filipom, nije mi bilo svejedno, pa posle vidim njih dvojica zagrljeni...Na kraju se sve ispostavilo da sam ja kriva, ali je moj bijes iskaljen na tom staklu", rekla je Dalila.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Dejan i Dalila su u rijalitiju potpisali papire za razvod, a evo kako je izgledao taj trenutak: