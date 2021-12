ZBOG NJEGA SAM PLAKALA SVAKE NEDELJE! Danica iz "Lajanja na zvezde" progovorila o teškim trenucima - "To je bila TRAUMA"

Nataša Tapušković Šolak progovorila o detinjstvu.

Natašu Tapušković Šolak domaća javnost najbolje je upoznala u filmu "Lajanje na zvezde" u kojem je igrala Danicu, a detalji iz njenog privatnog života ipak su retko dospevale u javnost.

Glumica je sada podelila priču o svom detinjstvu, te otkrila da je razvod roditelja i razdvojenost od oca veoma teško prebolela.

"Imala sam pet godina kada se moja četrnaest godina starija sestra po majci udala. Pamtim taj momenat kao traumu, jer smo živeli zajedno sve do posle svadbe, koja je za mene bila neverovatan događaj, nije rekla: „Idem ja.“ Bila sam zbunjena i gledala sam kuda odlazi sa 'tim čikom'. Da me uteši, obećala mi je cigaret žvake. Ona se odselila i od tada sam odrastala kao jedinica. Roditelji su mi se razveli i od moje sedme godine otac je živeo u Beogradu. Nisu se razveli pod teškim okolnostima, nije bilo svađe, mogla sam to i da razumem, ali emotivno nisam mogla da prihvatim taj gubitak. Često sam bila usamljena i čekala sam s ključem oko vrata drugarice da izađu na ulicu da se igramo. Imala sam spektar svojih delatnosti kojima sam prekraćivala vreme. U ćevabdžinici, nadomak kuće, često sam pomagala momcima i s njima pravila ćevape, dovodila kući malu decu iz obližnjeg parka da ih pripazim. Mama mi nije određivala vreme kada ću da se igram, ili učim, imala sam slobodu", započela je.

"Patila sam zbog razvoda roditelja, ali moj problem je bio druge prirode. Otac je dolazio svakog vikenda da me poseti. Petak sam jedva čekala, a nedelju, kada bi se vraćao, mrzela sam sve do skoro, dok nisam dobila svoju decu. Tada sam zacelila te rane. Nedeljom bih slušala zveckanje escajga u drugim kućama dok se kod nas otac spremao da ode", ispričala je glumica.

27. 8. 1975. Nataša Tapušković

Nataša priznaje i da je često boravila kod komšija, jer nije želela da ostane sama.

"Bežala sam u toplinu tuđeg doma kod komšinice Mirke. Ona je imala dve ćerke, muža, kanarinca, htela sam da budem deo pune kuće. Na neki način zavidela sam drugarici koja je živela sa mamom i bakom, njoj otac nije nikad dolazio. Imala je na neki način jasniju situaciju. Moji doživljaji i spoznaje tokom detinjstva nekako su prerani stigli. Sećam se boli koju sam osećala dok bih ostajala sama i gledala film 'Kramer protiv Kramera', scena prženja jaja. Kada sam gledala 'Rajanovu kći', komšinica je sišla s drugog sprata jer sam strašno plakala. Od razmišljanja o sopstvenoj porodici još tada sam razumela šta muči Saru Majls", zaključila je.