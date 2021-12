NE ZNAM KAKO DA NASTAVIM SAM! Dekijeva EMOTIVNA ISPOVEST o krahu ljubavi RAZORILA sve, ali ne i DALILU!

Dalila i Dejan Dragojević odgovarali su na pitanja sedme sile u rijalitiju "Zadruga 5".

Dalila i ti ste imali prvi ozbiljni razgovor, kako se sada osjećaš? - pitao je voditelj.

Više je bila rasprava nego razgovor. Neke stvari mi nisu jasne i neće biti nikada. Mislim da nema potrebe da se sve produbljuje, imam neku rupu koju sam do pola zakopao i nema potrebe da je otkopavam. U suprotnom bi mi ponovo letjela glava noge i ruke a nisam spreman na to više. Smatram da joj je loše to sve što se izdešavalo, ali ne može da se to poredi sa mojim bolom, ali ne bih to komentarisao. Sve što je uradila, uradila je svjesno, samu sebe je etiketirala. Ne mogu da opravdam mnoge stvari. Puno je uložilia, a ništa dobila nije. Sada, možda je samo napravila pauzu. Taj odnos se ne bi završio da Maja nije ušla, tako da je sada sve na njoj. Ja sam u svojoj situaciji sam odlučio, tako mora i ona - govorio je Dejan.

Pratio sam tvoj razgovor sa Drvetom, rekao si da ponekad imaš osjećaj da kao da si i dalje sa Dalilom, koji su to trenuci? - pitao je voditelj.

Prođe me neki čudan osjećaj...to je stanje ovog zatvorenog prostora, kao da sam u mašini kada smo zajedno na istom mjestu. Uhvatim samog sebe u ludilu, imam osjećaj kao da sam ja napravio probleme a ne ona. Ovo je rolerkoster što se tiče glave, sve se jako brzo mijenja - rekao je Dejan.

Primjetno je da brineš o Dalili, da ti je loše kada je i njoj loše, gde god da je ona tu si i ti... Šta se krije iza toga? - nastavio je sa pitanjima voditelj

Spontanost, bitisanje i život. Pogledi su moji bili dok je sjedela u šaragama, pušionica je sada moja druga kuća, sada kada neko dođe tu, došao je u moju kuću. Imam pravo posle svega da mislim da je sve bilo laž, to sam joj i rekao. Moje mišljenje o njoj je bilo betonirano, ali sam kasnije vidio da sve može da se desi. Ona je meni bila dobra žena, ne bi bili toliko zajedno da je bilo loše. Kada dođe kraj, svako može da kaže šta hoće... Ja sam samo emotivno sazreo i ne govorim takve stvari. Njoj se sve poremetilo zaljubljivanjem u Filipa, a ja sam ostao u nekom našem starom odnosu i to me je dotuklo. Ostala je ta neka stara navika, i da, žao mi je kada plače. Kada je gledam ili pričam sa njom uvek imam u malom mozgu šta se desilo, te stvari su neizbrisive. Rekao sam i njoj, kada budem vidio da joj je ekstremno loše tada ću biti tu, ali ovako kada malo kiksne, nema potrebe - odgovorio je Dejan.

Nisam dobar programer, uvek pritisnem pogrešno dugme i uvek kiksnem. Budem u sekundi dobro, pa opet padnem, to je ono što i se dešava. Često ludim... Samog sebe podižem koliko mogu, često mi se dešava kada gledam ove ukrase i sjetim se praznika, ponovo mi bude loše. Jednostavno ne mogu drugačije... Sebe mogu da posavetujem, ali izgubio sam sebe posle svega, nisam svjestan svih dešavanja napolju. Možda mene čeka nešto lijepo, ali da li će to meni biti lepo ili ono što želim? Mislim da je moja emotivna zrelost drugačija od ostaliih ljudi - nastavio je Dragojević.

Nemam svijest o životu, kako nastaviti sam. Kažu mi biće ti dobro na kraju, a ko zna da li će. Takva mi je glava, takvo mi je trenutno emotivno stanje. Još nisam potpuno izašao iz odnosa. Niti sam u odnosu, niti u braku, a nisam negdje ni u novoj priči... - dodao je Dejan.

Moram reći da je ovo Dejanovo jedino izlaganje koje si ispratila - dodao je voditelj Dalili.

Zasmetalo mi je par stvari, ali ne mogu da se sjetim koje. Dejan i ja smo započeli razgovor na šaljiv način, ja njemu nemam šta da šta da zamjerim. Svašta se izdešavalo kod nas. Meni se nije sviđalo to što je on izjavio da je on odgovoran za razliku od svih. Ja pamtim samo lijepe stvari. Meni je teško bilo ga gledam, ali on je najperfidniji i najlukaviji muškarac u kući, ali je najintgeligentniji u kući. On je na šaljiv ali uvrjedljiv način postrojio zadrugare, iako ja smatram da on nije toliko čist koliko se predstavlja - rekla je Dalila.