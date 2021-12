Dalila i Dejan su razgovarali o svom odnosu i svemu što se izdešavalo.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official

Dalila i Dejan Dragojević danas su prvi put posle javne prevare, razvoda i silnih skandala razgovarali oči u oči, a osamili su se u poslepodnevnim časovima u pušioni.

Iako se činilo da će sve biti u redu, Dalila je u jednom trenutku nasrnula na Dejana.

"Da je bilo incidenta uskočio bih, a otišao sam u radio da te ne gledam. Hoću da te izbjegnem", rekao je Dejan.

"Mene ako bude bilo ko izludio, ti znaš šta ću ja uraditi ovdje", odgovorila mu je Dalila.

"Prvo pogledaj svoje klipove, ko je koga gledao, pa tek onda moje...Svoju patnju ne možeš smanjiti", nastavio je Dejan.

"Jao folirantu... Pa, tebi je sinoć bolje nego ikad. Tvoja ekipa je Dino, Mateja i ostali", rekla je Dalila, pa je krenula na Dejana gurajući ga, a on se sve vrijeme smijao.

"To što sam ja izašao iz nekog odnosa je razlog toga što radiš... Smij se, smij se. Nemoj me dodirivati. Ti si mozak za ekonomsko. Ovo su posledice kad si me šutnula u glavu", nastavio je Dejan napominjući joj da je ona kriva što je osijedio i što proživljava šta proživljava.

Dalila mu je govorila kako nije imala seksualne odnose na njegove oči, kao i da se zaljubila i da joj se to desilo prvi put u životu.

Vidi opis DALILA I DEJAN PRVI PUT SAMI - OČI U OČI! Pljuštale uvrede, ona NASRNULA NA NJEGA - Šutnuo te kao KANTU posle seksa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Pa, kako ti nije žao za sve ovo što mi se desilo?", pitala ga je kasnije.

"Sram ga bilo kako te je ostavio tako i kako ti je to uradio. Kako izdržavaš i kako prolaziš te situacije?", uzvraćao je Dejan kroz smijeh.

"Ja sam bila prevarena u tom periodu, izmanipulisana", govorila je Dalila.

"Što si dozvolila to sebi, je l' nisi bila srećna sa mnom? Nismo imali strasti, ljubavi?", pitao je Dejan.

"Jesmo", rekla je Dalila.

"Jesmo se ljubili?", nastavio je.

"Ne u toj količini", odgovorila mu je.

To je samo dio njihovog razgovora, a kompletan pogledajte na snimku: