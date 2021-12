SADA JE SVI ŽELE I ZARAĐUJE MILIONE, A NEKAD JE PROLAZILA KROZ PAKAO: Zvali su je ružnom, sad se debelo kaju!

Devojka koja zarađuje od golišavih fotografija i snimaka na društvenim mrežama otkriva kroz kakav je pakao prolazila!

Monika Hult (37) nekada je bila nastavnica veronauke, a sada zarađuje od prodaje golišavih fotografija i snimaka. Kada je imala pet godina, iz Poljske se preselila u Švedsku, gde je, kako kaže, proživljavala torturu.

Nigde se nije uklapala, deca su je nazivala svakakvim imenom, a sve je otišlo dotle da su joj čak uništili kuću.

Sada, kada je srećno udata i dobro zarađuje, Monika želi da poruči ljudima koliko je važno biti ljubazan prema drugima.

"Imala sam 12 godina kada je maltretiranje od strane vršnjaka uzelo maha i događalo se svake nedelje. To je počelo kada su deca počela da imaju prve momke i devojke i ja sam želela da budem deo toga. Slali su mi papiriće na kojima su me pitali da im budem devojka, a kada bih odgovorila potvrdno, pisali bi mi da sam ružna i da su se šalili".

Monika, koja je danas veoma popularna na društvenim mrežama, kaže da je sve to bilo "užasno i ponižavajuće i dešavalo se prilično često".

Lepotica ističe da su je deca ismevala jer je iz druge zemlje i nazivali su je "prljavom imigrantkinjom".

"To su uglavnom bili dečaci, ali bilo je i devojaka koje su sto radile. Uzimali su mi stvari i nisu želeli da ih vrate. To me je jako uznemiravalo. Pokušavala sam da se nasmejem tome kako ne bih izgledala glupo, ali bilo je užasno".

Monika kaže da je sve to na nju užasno uticalo, zbog čega je počinjala da izbegava obroke ili da povraća nakon jela.

"Mislila sam da ću, ako smršam, biti poželjnija i da će želeti da se druže sa mnom. Govorili su mi da sam ružna i ja sam verovala da jesam, da nikada neću naći nikoga. Jednog dana je bilo toliko užasno da sam pokušala da se ubijem. Najbolja prijateljica me je našla i odvela me u bolnicu. To je bilo zaista teško vreme u mom životu i osećala sam kao da ne mogu da verujem nikome", priča ona.

Maltretiranje nije doživljavala samo u školi, već je meta bila i njena kuća u kojoj je živela sa roditeljima, pa su joj tako gađali kuću jajima, prevrtali kante za smeće i slično.

Monika je uspela da se izvuče iz nasilja koje je doživljavala u školi, ali kaže da je to ostavilo posledice na nju. Trebalo joj je dugo da stekne samopouzdanje, zbog čega sada pokušava da podigne svest o onlajn nasilju.

"Nasilje je užasno i još uvek se dešava onlajn, ali u mnogo većoj meri. Voleli bih da se vratim unazad i mlađoj sebi kažem da će biti bolje, da ne treba da je zanima šta drugi pričaju. Mislim da me je sve kroz šta sam prošla ojačalo, ali društvene mreže su užasne. Ponekad me ’hejteri’ povrede i nekad plačem zbog toga. Čitavo ovo iskustvo me je definitivno učinilo otvorenijom i ljubaznijom, naučilo me da prihvatam druge i njihove izbore", poručila je Monika.