Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom će ostati ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

-u terminu od 08 do 17 sati: Poprat.

-u terminu od 08 do 14 sati:Naselje oko škole Savo Pejanović.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Veljeg Brda.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Donji Broćanac,Dio Lukova,Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana.

Budva

-u terminu od 10 do 12 sati:Petrovac komplet sa okolinom. Buljarica komplet sa okolinom.

Tivat

-u terminu od 09 do 11 sati:Opatovo.

-u terminu od 08 do 12 sati: Brguli – Luštica.

Kotor

-u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići – područje oko servisa “Tomičić” i restorana “Bokeška kužina”.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod , dio sela Šekular.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Jakovići,Feratovo polje,Pržišta,Ravni,Gornji Lepenac,Donji Lepenac,Tutići.

-u terminu od 08 od 13 sati: Lepenac-Cer.

Kolašin

-u terminu od 08 do 17 sati: Vrujca, Ravni,Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica.

-u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Bojići,Sjerogošte,Svrke.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Lijeska 1,Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo – staro selo,Lješnica,Selakovići,Ribarevine,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Donja Crnča,Gevčina,Pavino polje.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselja oko Škole i magistralnog puta, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Velika.

Iz CEDIS- a napominju da se navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.