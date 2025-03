Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv urbanističko-građevinskog inspektora i koordinatora Urbanističko-građevinske inspekcije za Južnu regiju Rada Dabetića.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Rade Dabetić je uhapšen krajem septembra prošle godine zbog sumnje da je primao mito, u čemu mu je, kako piše u spisima predmeta, umišljajno pomogao Dejan Dragović, predstavljajući se kao njegov kum, piše "Dan".

Osim Dabetića i Dragovića, zbog krivičnih djela davanje mita i građenje objekata bez potrebne dokumentacije, istraga je proširena i na Ulcinjanina Isa Halilovića, koji je u julu 2024, u hotelu "Lejla" u Ulcinju, predao 3.000 eura Dragoviću, koji je taj novac, kako se navodi, u neutvrđenom iznosu podijelio sa Dabetićem, a sve u cilju da Halilović, protivno važećim propisima o planiranju prostora i izgradnji objekata, nastavi gradnju.

U međuvremenu, Dabetićev branilac podnio je predlog za određivanje jemstva u nekretninama i iznosu od 766.900 eura, uz izricanje mjere zabrane napuštanja boravišta i povremenog javljanja nadležnom državnom organu. Sudija za istrage Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša je 21. novembra prošle godine prihvatila predlog, nakon čega je, po pravosnažnosti tog rješenja, Dabetiću ukinut pritvor i u daljem toku postupka braniće se sa slobode, potvrđeno je za "Dan" iz Višeg suda.

U naredbi za sprovođenje istrage piše da je Dabetić šest puta primio mito kako bi "zažmurio" na bespravnu gradnju u najjužnijoj opštini. U tužilačkom dokumentu piše da su Dabetić i Dragović uzeli mito i od Dritana Drage, koji je 18. septembra prošle godine dao novac Dragoviću u ugostiteljskom objeku "Liburna" u Ulcinju. Umjesto 8.000, koliko mu je Dragović tražio, zamolio je da mu da 4.000, uz obećanje da će Dabetiću i na objektu Dragovićeve sestre ugraditi eloksir bravariju. Primopredaja novca, kako se navodi u tužilačkom spisu, izvršena je u vozilu kod jedne pumpe u Ulcinju, gdje je obavljena prva tranša od 1.700 eura, koje su dvojica inspektora podijelili. Draga je dao mito u namjeri da sagradi dva objekta koja je započeo u junu prošle godine, prenosi "Dan".

Halilović rekao da mu je traženo 3.000 eura po spratu

Halilović je pred tužiocem ispričao da je bio u strahu da bi mu mogli srušiti objekat koji je namjeravao da radi, pa se raspitivao kako bi to mogao spriječiti. Saznao je da postoji jedan čovjek koji može da mu završi da se objekat ne ruši i da se preziva Dragović. Kazao je da je s njim stupio u kontakt, ali se nije mogao sjetiti da li ga je on zvao ili je Dragović pozvao njega. Sjeća se da je Dragović došao kod njega u hotel i da mu je rekao da mu inspekcija neće rušiti objekat ako da 3.000 eura po spratu, te da mu je inspektor kum. Halilović mu je dao 3.000 eura, ali se ne sjeća da li je to bilo istog dana ili naknadno.