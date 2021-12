IZGLEDA KAO DA JE IZAŠAO IZ KAVEZA, NIJE MI GA ŽAO! Ana Korać URNISALA Cara i Maju - žestoko ih isprozovala nakon TUČE!

Ana Korać komentarisala dešavanja u Zadruzi.

Ana Korać često je tema u Zadruzi i kada nije deo nje, a najviše zbog Maje Marinković koje je, prema mišljennju starlete i korisnika društvenih mreža, uporno "kopira".

Starleta je u nekoliko navrata komentarisala to što Marinkovićeva uporno nosi slične komade garderobe kao i ona, a sada je reagovala i na navode da je Maja pokušala da stigne i do njenog plastičnog hirurga iz Turske.

"Smešno mi je to zaista, svaki put prasnem u smeh kada mi šalju to, a iz dana u dan dobijam slike, bukvalno prvi njen dan u Zadruzi je obukla braon komplet, ne znam više šta bih rekla na tu temu. Ja nikada nisam imala tako nekog idola, koga kopiram i kome se divim. Šta reći, sem da sam joj idol, jer ovo više nije ni slučajno ni normalno. Iskreno to za doktora nije istina, to moram da demantujem, ali istina je i da je on previše skup, tako da...", rekla je.

Nedavno je sve šokirala brutalna tuča Maje Marinković i Filipa Cara nakon koje je on završio sa celim izgrebanim licem. Ana je komentarisala i taj događaj, te istakla da joj njega nimalo nije žao.

"Jao, strašni su. Nakon nemilog događaja Car izgleda kao da je izašao iz nekog kaveza, kao one mačke prebijene. Nije mi ga žao, odlično je znao ko je Maja i šta od nje može da očekuje, oni su baš jedno za drugo. Mislim da neće opstati, ali nikad se ne zna. Svašta još može da se dogodi, ima dosta do kraja, a to je zatvoren prostor, totalno je drugačiji osećaj kada ste unutra", dodala je.