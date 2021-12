Prepucavanje Kije Kockar i Edite Aradinović počelo je još 2019. godine

Izvor: YouTube/ KONTRA SHOW/printscreen/kurir/screenshot

Pevačica Kristina Kija Kockar isprozivala je i uvrdila pevačicu Editu Aradinović, koja je zatim odgovorila na Kijine optužbe, a njihov sukob zapravo datira još iz 2019. godine.

Sve je počelo kada je Edita optužila Kiju da je kopira, nakon čega joj je Kristina žestoko uzvratila. Međutim, tu se nije zaustavila, pa je Aradinovićevoj poručila da je nebitna, dok je s druge strane, Edita pokušala da spusti loptu, no, Kija je tada isprozivala Editu da provodi veme u stanu kod njenog bivšeg muža Slobe Radanovića.

Kristina je 2019. godine na snimanju ediotrijala nosila crvenu periku, a Edita je rekla da je istu takvu periku nosila još pre nekoliko meseci u spotu za pesmu "Blud i nemoral", nakon čega je usledio žestok komentar Kockareve.

" Bila ova perika nekad dobar fazon… Dok nije prestala da bude", napisala je Edita tada, kada je videla da Kija nosi istu periku koju je ona nosila.

Vidi opis PITALA JE KAKO DA IZAĐE MAMI S PLATOM OD 250 EVRA NA OČI, SAD JE NAZVALA PROSTITUTKOM: Ovako su se svađale Kija i Edita Kija Kockar Kija Kockar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kijakockar Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Plati pa se klati. Kaže se u narodu tako. Da li je bitno ko je nosio kada koju periku i da li je realno da ste toliki kompleksi? Hoćeš da imaš samo ti - kupi. Sve što sam ja nosila, slobodno može svako da nosi, kao da je bitno. Spustite se malo na zemlju. Svako to iznosi na svoj način. Ja znam kako ću ja to nositi. Kao i komad garderobe. I tripovanje, i to od ljudi sa društvenih mreža, kao obučeš jednom nešto i više ne možeš. Alo, kako ja da idem majci pred oči sa takvim stavom koja ima 250evra platu? Kompleksašice razne na estradi, nemoj sad da uzmem sve perike i islikam moju babu u njima", poručila je tada Kija.

Edita je sada javno pružila podršku Marini Visković, koja je trenutno u sukobu sa producentom Sašom Mirkovićem, nakon čega ju je Kija javno izvređala uputivši niz optužbi na njen račun.

"Molim određenu zavedenu u policiji pro**itutku sa osnovnom školom da prestane da mene upliće time što će nekome dati podršku. Vrati prvo svoje dugove, jer bi pevala u dnevnoj sobi da te jedan drugi producent davno nije uzeo pod svoje i napravio nešto od tebe! I srednja škola se može završiti i sada. I smanji korišćenje marihuane i možda manje budeš opsednuta sa mnom. Nemoj da me čačkaš, jer imaš previše putera na glavi", napisala je Kija na svom Instagram storiju.

"Mora uvek neka budala da upliće mene, jer ima nešto lično protiv mene. Poješće vas mržnja! Da smo u školi, a tema je "Jesen", pisala bi o meni. Samo nisi stigla do toga", dodala je Kristina na narednom storiju.

Nakon Kijinh optužbi oglasila se Edita ističući da se njeno obraćanje nije odnosilo na Kockarevu i da se sama upecala i pronašla.

"Ono što mogu da kažem jeste da se sama upecala, i pronašla, a ne samo da nisam mislila na nju, nego je se nisam ni setila dok sam pisala… Ovde se ne radi o meni, već o Marini, a naknadno sam se obratila mladim izvođačima, jer sam upućena u to šta isti prolaze da bi se bavili pevanjem. Nije sve tako slatko i bajno kao što izgleda! Saša je verovatno samo jedan u nizu koji obeća nešto što ne može niti planira da ispuni, i jako mi je žao, jer znam da je Marina vredna i pre svega poštena! Nemam komentar na Kijinu izjavu, niti želim da se nastavljam, jos manje prepucavam. Ima pravo na svoje mišljenje, ona se svakako nalazi u društvu od kojeg sam se ja odavno ogradila", dodala je pevačica.

"A, što se moje objave tiče, počele su da se pojavljuju produkcijske kuće u koje mladi izvođači iz nemoći ulaze, nadajući se da će dobiti ono što zaslužuju, pa se zarobe. Ja nisam bila taj slučaj u "Ministarkama", i zahvalna sam producentima koji su mi omogućili da se izgradim. Kod nas su drugi problemi bili u pitanju, a to sada svakako nije tema. Na Kijine uvrede neću reagovati i pomalo mi je simpatična kako se potrudila da mi nalepi raznorazne etikete, a to samo govori o njoj. Svakako joj želim sve najbolje, i neka zna da se nije na nju odnosilo moje obraćanje", rekla je Aradinovićeva.