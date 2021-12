BOLESNE SCENE! POTUKLI SE MAJA I CAR, ON ZAVRŠIO KRVAV! Grizla ga, davila, on nogom na nju, pa mu ZARILA NOKTE U LICE

Brutalne scene Maje Marinković i Filipa Cara - tuča u Zadruzi kakva se ne pamti.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako je na početku možda sve izgledalo idealno i činilo se da se Maja Marinković smirila, ponovo je došlo do nove žestoke tuče između nje i Filipa Cara.

Posvađali su se i potukli u spavaćoj sobi, dok je ona bila na njemu u donjem vešu, a kada je situacija postala ozbiljnija zadrugari su ih samo nemo gledali, šokirani onim što vide.

"Sa mnom se nećeš igrati", govorila je Maja koja je u jedno trenutku ponovo uhvatila FIlipa za vrat, iako joj je nedavno rekao da ga to najviše iznervira i da ima fobiju od toga.

"Hajde, ako ćeš tako, pa ćeš viditi. Hajde, ugrizi me, ja ću tebe, ogrebi me, ja ću tebe", govorio joj je Car, a potom je došlo do žestkog obračuna!

Miljana je bila pored njih, pa je Maji govorila da je bolesnica, a potom Filipa odvukla od nje.

Car je završio s podlivom i ogrebotinama u predelu oka i čela, i ni sam nije mogao da vjeruje šta mu se dogodilo. Govorio je da je ovo poslednji put da ima bilo šta s Majom, a svi u sobi bili su šokirani onim što se odigralo.

Miljana je štitila Cara, psovala i vređala Maju, potom je doletjelo i obezbjeđenje, a scene su bile jezive.

"Kunem ti se u sestru i majku, ovo ti je zadnji put! Ovakva mi je faca bila napolju, nisam se mogao mami javljati na video pozive zbog tebe ni ići na intervju, jer mi je cijela faca bila izmasakrirana non-stop! Ovo je zadnji put. Ja sam sam sebi kriv, niko mi nije kriv. Mislio sam jednom napolju da mi je oko izvadila!", govorio je Filip.

"Ti si silikonska nakaza koja je ušla u Zadrugu sa dva zuba u glavi! Vidjećeš mene u narednih sedam mjeseci. Ja ću ti biti ku*omicin i ostalo, ja ću ti biti lijek", govorila joj je Miljana dok je branila Cara.

"Mrš, ku*vo debela, neka isteruju đavola iz tebe! Majka ti se zbog tebe raspada, nažalost", vikala je Maja i nastavljala po svome.

POGLEDAJTE SNIMKE:

Maja i Filip Car se potukli Izvor: YouTube/Zadruga Official