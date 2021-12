MILJANA JE ZBOG NJE NAPRAVILA HAOS! Nevena se ljubila sa Zolom, bila u ZATVORU, a evo čime se sve bavila (FOTO)

Lazar Čolić Zola tokom žurke u Zadruzi zbližio se sa cimerkom Nevenom Savić, a onda su pali i prvi poljupci.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/screenshot

Kada je Miljana Kulić saznala da se njen za sada bivši dečko Zola ljubio sa Nevenom, napravila je haos, vrištala, drala se, plakala i na kraju se onesvestila.

Ali ko je devojka sa kojom se Zola ljubio i zbog koje je Miljana poludela?! Otpočetka je u rijalitiju, ali nismo imali prilike često da je čujemo.

Na samom ulasku Dušica Jakovljenić je Nevenu predstavila kao modnu dizajnerku koja je pokrenula svoju liniju unikatnih kupaćih kostima i odeće. Nevena je radila i kao plesačica i promoterka u zemlji i inostranstvu.

Ipak, u centru pažnje se našla kada je počelo da se šuška da je u Švajcarskoj bila u zatvoru, što je ona u Zadruzi i potvrdila, te otkrila kako je završila iza rešetaka.

"Čula sam od Iska da se to pričalo i on mi je to rekao u lice. Istina je, jesam bila u zatvoru u Švajcarskoj, ali sam imala hranu i piće. Radila sam u klubu, nisam imala papire, pasoš mi je bio u drugoj torbi, uhapsili su i mene i sve devojke iz Srbije. Nikada se nisam bavila najstarijim zanatom, a kao go-go igračica jesam radila", istakla je Savićeva.

Nakon burne noći Nevena i Zola i prvog poljupca oni su obavili i prvi razgovor.

"Nisam razmišljao da se mirim ili nešto, bilo mi je top iskreno. O tome sam hteo da pričamo. Nisam hteo da ti prenosim negativnu energiju. Ljudi su dolazili prepričavali mi scene, šta ja tu da radim, ne mogu ja tu da pomognem", rekao je Zola.

"Samo neću da budem predmet sprdnje ili da ispadnem da je nešto iz inata. Osećam se glupo", istakla je Nevena, a Zola dodao:

"Nema potrebe, tu smo gde jesmo, desilo se, bilo nam je lepo. Ne može na mene uticati ništa".