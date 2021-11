TARI SAM PLATIO KAZNU 50.000 €, A IVANA MI JE UZELA MNOGO VIŠE! Ša opleo po bivšoj supruzi - Razišli smo se HAOTIČNO

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša progovorio je o bivšoj supruzi Ivani, koju je prevario u rijalitiju sa Tarom Simov.

Ša je Tari u prethodnoj sezoni platio kaznu od 50.000 eura nakon što je pobegla iz Zadruge, a sada se dotakao finansija i stakao da mu je bivša žena uzela Ivana uzela mnogo više.

"Ja sam uvek bio galantan i spreman sam za ljubav da uradim sve. Svi se nešto busaju i previše je šmekera koji nešto obećavaju, ali ja kad kažem to i uradim, takav sam. Nekom je to ludilo, nekom lep gest, ali rijaliti me je koštao mnogo više od 50.000 evra, a ono što mi je supruga uzela je mnogo više i od toga", izjavio je reper kom je nakon razvoda bivša supruga uzela gotovo sve sa bankovnog računa.

"Tari sam sve dao od srca, što je moralo", dodao je i dotakao se Ivane i njenog trenutnog ljubavnog života.

"Ne zanima me za tri života, veruj mi. Bivša me uopšte ne zanima, sa njom sam se razišao haotično. Sa Tarom sam se razišao normalno, nema viđenja više ali smo ok", istakao je reper u emisiji "Zvezde Granda Specijal" i dodao da se kaje što na početku rijatija nije otkrio u kakvim je odnosima sa Ivanom.

"Moja greška je što ljudima nisam u samom startu rekao da taj brak nije idealan, zato je delovalo kao da sam uništio jednu ljubavnu bajku. Samo da sam bio iskreniji u startu, sve bi bilo drugačije, ne bi bilo tolike osuda naroda, ovako je sva krivica na meni", rekao je Ša.