SPAVALA JE SA 500 MUŠKARACA, A DO 30. GODINE ŽELI DA IH BUDE 1.000: Na putu je da ostvari cilj, a traži samo iskusne! 

Devojka koja je spavala sa 500 muškaraca namerava da u narednih šest godina udvostruči taj broj!

Izvor: TikTok/Screenshot/kazumiworld5

Kazumi (24) iz Majamija je devojka koja uživa u poligamnim vezama i odlascima na seks žurke, a sve zato što želi da do 30. godine života dođe do broja od 1.000 seksualnih partnera.

Ona tvrdi da je do sada spavala sa 500 muškaraca, a u narednih šest godina želi da stigne do 1.000.

Kazumi inače zarađuje milione od prodaje eksplicitnih snimaka i fotografija na OnlyFans-u, a kaže da je seks njena "životna misija".

"Iskreno, prestala sam da brojim posle 98 ili tako nešto. Nekada sa ih sve zapisivala na tajnu listu, a imala sam i znake poput zvezdice ako su bili baš dobri ili srca ako imam neka osećanja prema njima. Imala čudnu životnu misiju da spavam sa muškarcima iz svih zemalja. Ali, na kraju sam morala sve to da izbrišem jer je moj bivši to pronašao i poludeo".

Kazumi misli da je dostigla broj od oko 500 seksualnih partnera kada je u 21. godini počela da posećuje seks žurke. Tvrdi da je tokom jedne noći spavala čak sa 50 muškaraca!

"To nije bio prvi put da sam na svingerskoj žurci ili da razmenjuje partnere. Mislim da je veoma moćno što mogu da odgovorim na svoje seksualne potrebe. Želim da uklonim stigmu u vezi sa brojem seksualnih partnera, koga briga? Ja sam bezbedna, koristim zaštitu i redovno se testiram. Važno je da je zabavno", kaže ova devojka.

Trenutno je u poligamnoj vezi, a ako uspe da do 30. udvostruči broj seksualnih partnera i spava sa ukupno 1.000 muškaraca, namerava da proslavi.

"Na dobrom sam putu da ostvarim cilj. Planiram da organizujem veliku seks žurku sa svojim prijateljima, a veliko finale ću sačuvati za nekog posebnog. Ako se to poklopi sa mojim 30. rođendanom, onda želim da snimim video poruke za neke momke. Ne zanima me što ljudi misle da sam spavala sa previše muškaraca, to ih se ne tiče", poručuje.

Ona kaže da njenim prijateljima ne smetaju takve stvari, a kada je reč o muškarcima, "tražim nekoga ko je seksualno i emocionalno iskusan i zna šta želi, baš kao ja".

Za muškarce kojima smeta to što je imala mnogo partnera kaže da je to veoma odbija i da sa takvima ne razgovara.

"Želim da budem samo sa muškarcima koji su spavali sa približnim brojem devojaka", zaključuje.