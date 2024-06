LISTA ZAHTJEVA ZA BUDUĆEG OCA DJETETA ŠOKIRALA LJUDE: Sestre bliznakinje traže auto i kuću nakon porođaja

Sestre bliznakinje iznijele su svoju neobičnu listu zahtjeva koju moraju da ispuni budući očevi njihove djece.

Sestre bliznakinje započele su debatu koja je postala viralna i pokrenula lavinu komentara. Tokom epizode ​​podkasta "Something For That Ass" ranije ove godine, voditeljke Bruklin i Lena počele su da razgovaraju o tome koje zahtjeve treba da ispuni budući otac njihove djece. Bliznakinje iz SAD su pravili listu kvaliteta koje žele da ima momak koji će odgajati njihovu djecu zajedno sa njima, prije nego što je jedna od sestara otkrila listu strogih pravila.