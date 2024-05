"ZATO SU GOVORILI DA SE DROGIRAM!" Bebi Dol iskrenija nego ikad, naučila je svoju lekciju

Bebi Dol progovorila je o teškoj ljubavnoj priči.

Pjevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, nedavno je dospjela u centar pažnje domaće javnosti zbog navoda da se hrani u narodnoj kuhinji u Beogradu.

Nedugo nakon što je jedan radnik narodne kuhinje rekao da "Bebi Dol dolazi po sledovanja", u javnost su isplivale pjevačicine najnovije fotografije. Po svemu sudeći, odlučila je da prekine medijsku ilegalu. Njen lik i ponašanje pojedini su godinama povezivali sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci.

Međutim, ona je sve te navode negirala i pričala da je te priče pogađaju, kao i da ne bi doživela ove godine da je to bila istina. Tada je otkrila da je voljela čovjeka koji je koristio narkotike.

"To je bio čovjek koji me je volio i koji je živio sa mnom. Zato su neki govorili da se drogiram, jer kako objasniti nekome da živite zajedno sa nekim ko se drogira, a da to i vi ne radite pored njega. Bila sam naivna i nisam znala da prepoznam neke stvari na vrijeme. Posle sam naučila", pričala je Bebi Dol.

Danas je u braku. Godine 2014. uplovila je u bračne vode sa Aleksom Todorovićem, o kojem rijetko kada javno govori.

"On je pisac, divno piše. Trenutno piše dvije knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vrijedan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga svijeta. Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u porodici. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u porodici gdje je rano izgubio roditelje. Sam je živio, finansirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega", rekla je.