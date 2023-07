"SMRT SA 1.000 UBODA" RAZARA LJUBAVNE PAROVE U SRBIJI! Skoro sve uspe da razvede, a evo zašto DOLAZAK BEBE sve poremeti!

Kada treba okončati brak, zašto se odnos među partnerima menja po rođenju deteta i zašto se Srbi najviše razvode u 40-ima?

U Srbiji se razvodi svaki treći par, a nepomirljive razlike, prema istraživanjima, najčešće se javljaju u 40-im godinama. Kada brak treba čuvati, a kada je razvod jedino rešenje, otkrili su u emisiji "150 minuta" na Prvoj pevačica Mirna Košanin i porodični terapeut Nebojša Savić. Mirna, koja se rano udala, prošla je i kroz razvod.

"Možda nikad ne bih ni govorila o tome, dok se nije pokrenula priča koja, po mom mišljenju, nije tabu. Meni je žao što je to tabu tema još uvek. Smatram da je to sastavni deo mog života kog ne treba da se stidim. Meni je taj brak doneo nešto divno, imam sina koji ima 19 godina", rekla je pevačica.

Porodični terapeut otkrio je glavne razloge zbog kojih se parovi u Srbiji najčešće razvode. Dok su mnogi ubeđeni da prednjače nedostatak bliskosti, finansijska situacija ili podela kućnih poslova, Nebojša Savić otkriva da je prevara "ubica današnjih emotivnih odnosa".

"Najčešći razlozi za razvod u Srbiji su prevara u braku, nerealna očekivanja, preterano mešanje roditelja u brak. Naravno da imamo standardne razloge poput nasilja u braku, različitih oblika zavisnosti, ali generalno, sve počinje nedostatkom komunikacije koja vodi ka gubitku bliskosti. Žene smatraju da muškarci ne slušaju, a muškarci se žale da ih žene ne poštuju. Taj gubitak bliskosti je nešto što sam primetio u praksi pre godinu, godinu i po dana", rekao je Nebojša i dodao:

"To su bračni parovi koji su u braku između 10 i 15 godina, koji u suštini dobro funkcionišu kada je reč o pitanjima ko razvozi decu, ko ide u nabavku, ko baca đubre. Ipak, vremenom se gube emocije i onda ni sami nisu sigurni ima li emocija i pitaju se da li se uopšte vole. To je proizvod koji nastaje onda kada ne ulažemo u brak, već trčimo za drugim stvarima", rekao je porodični terapeut.

Uvreženo je mišljenje da muškarci beže od razgovora, a Nebojša Savić otkriva zašto.

"Žene i muškarci uglavnom imaju drugačiji način kako komuniciraju. Postoje neke tajne koje ljudima govorimo na našim seminarima. Primera radi, kako žena da natera muškarca da sluša. Jedna od tih je da mu kaže: 'Da li imaš vremena da ti nešto kratko kažem?'. Onda muž razmišlja da će biti kratko, da će imati svu pažnju i tada ima volju da je sasluša", rekao je Nebojša.

Mirna smatra da opstanak u braku po svaku cenu nije dobar izbor.

"Mi smo se uzeli jako mladi. To je bila prva ljubav. Strašno smo se voleli, ja i danas kažem da je on najlepši muškarac u mom rodnom gradu. Sinu kažem da liči na tatu. Nas dvoje se jednostavno nismo slagali. Bilo je nerazumevanja i sazrevanja, drugačiji su nam bili stavovi, razmišljanje. Ja tada nisam razumela neke stvari koje bih sada možda razumela, on takođe. Došlo je do razvoda", otkrila je pevačica i dodala:

"Nije bio lep razlaz, ali smo to pregurali i smatram da je to najbolja moguća stvar koju sam mogla da uradim. Smatram da ukoliko dvoje ljudi ne mogu na racionalnoj osnovi da razgovaraju i prihvate činjenicu da svi mi grešimo, a ne samo druga strana, mislim da opstanak po svaku cenu ne treba da bude cilj", rekla je pevačica i objasnila da su joj roditelji bili najveća podrška tokom razvoda.

Terapeut je objasnio da razvod predstavlja traumu.

"Jako je bitna podrška. Razvod je najčešće vrlo bolno, a može biti i traumatično iskustvo. Sama definicija razvoda kaže da je to 'smrt bračne relacije'. Ta reč 'smrt' može da zvuči strogo, ali ona pokazuje da je jedan odnos mrtav. Nema ga više. Razvod nikad ne treba da bude prva opcija. Potrebno je vreme da se naviknemo jedno na drugo, a to može da traje čak dve do tri godine. Normalno je očekivati razne zemljotrese, a mi odmah pomislimo da treba odustati. Mi kažemo ljudima da učine sve što mogu da sačuvaju jedan odnos. Kad sve iscrpite, pod uslovom da izostavimo nasilje jer tu ne treba imati toleranciju, onda se odlučite za razvod", rekao je porodični terapeut.

Prevara je vodeći razlog razvoda.

"Ako neko prevari nekoga, to ne znači da je prevarena strana kriva. Uvek je kriv onaj ko prevari. Jedan od najčešćih razloga zašto ljudi dolaze kod nas, jeste prevara u braku. Obično kažu: 'Mi smo mislili da se to nama nikad neće desiti'. To uvek bude prva rečenica. Ljudi koji kažu: 'Ja to nikad ne bih oprostio' - ne treba to da govore, jer dok ne dođu u tu poziciju, ne mogu da znaju kako je to. Prevara se definiše kao smrt sa hiljadu uboda. Može trajno da razruši jedan odnos, ali postoji izlaz. Moram da kažem da su muškarci u Srbiji su jako spremni da oproste prevaru", otkrio je Nebojša.

Postoje najčešće krize u braku na koje je upozorio terapeut.

"Kriza koja može da se javi je rođenje deteta. To je nešto najlepše, ali tada se menja celokupna dinamika i fokus porodice. Bili smo muž i žena, ali sada smo otac i majka. Biti dobar roditelj zahteva zrelost i odricanje, a ako ljudi nisu spremni na to, eto novih problema. Ljudi pitaju da li će dete učvrstiti brak. Ako je brak dobar, još više će ga učvrstiti. Ako je brak loš, rođenje deteta će još više pojačati negativnosti koje se u njemu nalaze. To je pogrešan način rešavanja konflikata", objasnio je Nebojša i dodao:

"Imamo povećane razvoda ljudi koji su u braku 20-25 godina. To je sindrom praznog gnezda. Deca su bila ta koja drže brak, a kada su deca otišla, ljudi su shvatili da su stranci. Postoje lične krize koje su nevezane za godine, poput zdravstvenih kriza, gubitka posla, gubitka voljene osobe, a sve to utiče na odnos. Ako je on poljuljan, može da ga završi", rekao je Nebojša i za kraj uputio savet koji se tiče očuvanja braka.

"Brak je jedan živi odnos koji treba da raste, ima uspone i padove. Morate da ga negujete, ne dajte da uvene. Duboko verujem da je u Srbiji moguće imati zdrav brak, ali on se ne dešava sam od sebe i preko noći", istakao je porodični terapeut.

