NA APLIKACIJAMA ZA UPOZNAVANJE SVE VIŠE OŽENJENIH MUŠKARACA: Nina o najvećoj prevari - Mislila sam da je SKRIVENA KAMERA

Društvene mreže i aplikacije za upoznavanje danas su postale jedan od sinonima za pronalaženja partnera. Međutim, iako postoje ljubavne priče koje su zaživjele zahvaljujući dopisivanju na nekoj od popularnih društvenih mreža, s druge strane postoji i sve više slučajeva prevare i lažnog predstavljanja.

Jedno od njih je doživjela i hrvatska državljanka Nina (31) koja je odlučila da progovori od neprijatnim iskustvima koje je doživjela na aplikacijama za upoznavanje. U serijalu "Iskustva Hrvata sa aplikacija za upoznavanje" na Net.hr ovoga puta Nina je "otvorila" dušu i otkrila da je svaki put kada bi upoznala nekog preko Interneta, doživjela razočaranje i neki vid prevare.

Pa tako, kako je i sama rekla, nije neobično da se sve više oženjenih muškaraca može naći na ovim aplikacijama, dok su njena iskustva u većini slučajeva bila negativna.

"Odvojila bih jednu priču. Lijepo sam se dopisivala s jednim muškarcem, koji je bio 10 godina stariji od mene (to mi je odgovaralo jer inače tražim starije od sebe). Sve je bilo odlično, imali smo hemiju od početka i nalazili smo se na lokaciji blizu mene. Radio je dva posla i živio s bratom. Dopisivali smo se dosta preko mejla jer radi kao programer pa mu je on praktičniji. Nakon dvije-tri nedjelje sam ga pitala zašto kod njegovog brata ne pogledamo neki film, ali je rekao da je brat često kod kuće", započela je Nina, a onda se nakon mjesec dana viđanja i razmjenjivanja nježnosti u autu desio pravi preokret.

"Dobila sam jedan video od njega. U videu mi je rekao da je zaljubljen u mene, ali da je on u braku i ima dvoje djece i da ne može više da me laže. Prvo sam mislila da je skrivena kamera dok se nisam raspala i shvatila da je stvarnost. Nažalost, već sam se bila zaljubila. I još dva mjeseca nakon toga smo se nalazili ovako na kafama jer mi bilo teško da se rastanem od njega", otkrila je Nina, a zatim se osvrnula na to da je postoji dosta oženjenih muškaraca koji imaju loše odnose sa ženom, ustvari nemaju nikakve odnose.

"Neki traže samo intimne odnose, a neki stvarno traže osobu da im pruži ono što im žena ne pruža, od ljubavi pa na dalje", rekla je ona za kraj.