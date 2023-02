SAVRŠENA AKCIJA U KREVETU, A ONDA PARTNER IZGOVORI TUĐE IME! Doktor objasnio šta da uradite tada - jedno je NAJBITNIJE

Šta raditi ako tokom intimnog odnosa partner ili vi izgovorite ime bivšeg partnera?

Neprijatne situacije tokom intimnih odnosa nisu ništa novo, a mnogi su ih doživeli kroz svoju ljubavnu istoriju. I dok neke parove ukućani mogu da prekinu u akciji i tako osramote, drugi mogu da se nađu u problemu ukoliko jedan od njih izgovori ime bivšeg partnera.

Šta to zapravo znači i kako da reagujete u takvoj situaciji, objasnio je dr Faus. Kako on smatra i kaže, to ne treba partneru "uzimati" za zlo jer je reč o prošlosti koju svako od nas ima. Ali zašto se to zapravo događa?

"U stanju euforije ljudi dočaravaju stvari koje ih podsećaju na nešto drugo, nešto što se dogodilo u prošlosti. U osnovi, neizbežno je da mozak ponekad tokom intimnog odnosa odluta u sećanje prethodnih", objasnio je dr. Faus.

To se, kako on kaže, događa onda kada je neko imao 'posebnog' bivšeg partnera, a sa kim je osećao snažno uzbuđenje i posebnu bliskost tokom intimnog odnosa. Upravo se zbog toga uvek radi o imenu bivšeg partnera, a ne nekog prijatelja ili člana porodice.

"Ljudi većinom izgovore tuđe ime u trenutku doživljavanja vrhunca kada na trenutak gube razum, na vrhuncu intimnosti", dodao je doktor za kraj i savetovao svima da u tom trenutku treba da prekinu odnos i otvoreno pričaju o tome, možda čak i razmene prethodna iskustva. Na kraju krajeva najbitnije je celoj priči dati srećan kraj.