MUŠKARCI SE NAKLJUKAJU OVIM LEKOVIMA, PA GLUME VRHUNAC! Urolog o glavnom problemu u odnosima - NE RADITE TO, glupo je!

Zadovoljstvo nakon intimnog odnosa muškarci doživljavaju češće od žena, a urolog dr Aleksandar Milošević objasnio je zašto se to dešava.

Dan or*azma u celom svetu obeležio se juče, 22. decembra i stručnjaci kažu da je ovo idealna nedelja da se posvetite partneru. Zašto muškarci češće doživljavaju zadovoljstvo od žena i da li je istina da neverovatnih 98 odsto žena može da ga odglumi, otkrio je u emisiji "150 minuta" urolog dr Aleksandar Milošević.

Postizanje zadovoljstva je zapravo moždana reakcija, objasnio je urolog i dotakao se najvažnijeg problema današnjice. Komunikacija je znatno narušena, a ljudi nisu ni svesni koliko je važno govoriti sa partnerom o potrebama, željama i samom načinu postizanja zadovoljstva.

"Činjenica je da je or*azam sastavni deo života. On može da se ispolji i kod lovca u ispaljenom metku. Vrlo ga je teško objasniti, to je moždana reakcija koja se manifestuje organski kod muškaraca ejakulacijom, a kod žena većim vlaženjem i grčenjem vagine. Prema tome, muškarci zbog testosterona imaju zadatak da to ne kriju, a žene štite svoju nevinost i majčinsku ljubav. U jednoj komunikaciji imate dve jednake problematike: muškarca koji je dobio zadatak da bude supermen i ženu koja treba da uživa u svemu tome slobodno, da bi lakše zatrudnela. U 50 odsto slučajeva ne mogu da dožive zadovoljstvo u kontaktu sa muškarcima", objasnio je urolog.

Šta je glavni problem?

"Nauka je dokazala da 50 odsto žena teško doživljava zadovoljstvo u odnosu sa muškarcima, a muškarac teško doživljava erekciju i tu je znak jednakosti. Nauka se protiv toga bori tako što je muškarcu dala pilule i razna operativna sredstva, međutim, sada imaju erekciju, ali se žale na problem zadovoljstva. Ta erekcija nije posledica uzbuđenja, ljubavi, zadovoljstva. Žena može da ga odglumi i često je zadovoljna ako je ništa nije bolelo. Žene su or*azmički mnogo sposobnije od muškaraca, jer muškarcu treba vremena da se oporavi, a žena može da ponavlja više puta. Moćnija je od jačeg pola", rekao je dr Milošević.

Najvažnije je da partneri iskreno razgovaraju o svemu.

"Žene, kao i muškarci, masturbiraju. One pronalaze svoja zadovoljstva negde, ali ono što je činjenica - da nemaju testosterona, danas nauka govori da jedan od lekova jeste testosteron. Samo je bitno vrlo pažljivo davanje, da ne bi došlo do maljavosti i nekih drugih sekundarnih osobina. Činjenica je da 95 odsto žena može da doživi zadovoljstvo, mogu mnogo više da uživaju ako se opuste. Imaju mnogo više hormona koji ih teraju na nežnost, a muškarac ima testosterone koji ga teraju u bitku, borbu, intiman odnos", rekao je urolog i dodao:

"Edukacija je najvažnija stvar, ljudi treba da shvate da je lepota u zajedničkom zadovoljstvu, a ne da ne poznajemo jedno drugo. To još uvek postoji, danas pogotovo, kada je komunikacija totalno narušena. Danas je disfunkcija upravo zato što postoji neprepoznavanje i plašenje. Žene se plaše da pokažu intimnu želju i zadovoljstvo, misleći da će muškarac da pobegne od te potrebe. Mislim da se još uvek ne razumemo i na tome treba raditi. Muškarac treba da shvati da žena ima zadovoljstvo kada voli svog muškarca. Svima je zadovoljstvo potrebno. Nije nigde dokazano da utiče na zdravlje, ali na normalan život sigurno utiče. Ljudi često premoste tu priču u našem društvu i nađu zadovoljstvo u nečem drugom, poput čitanja knjiga. Dakle, nije to jedino što nas dovodi do zadovoljstva, ali je lepo. To je prava stvar, a glumljenje je najlošija priča, to ne treba da radite. Muškarci teško glume, ali uz današnje lekove mogu i to", objasnio je urolog.