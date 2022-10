EVO KOJIM PODMUKLIM TRIKOVIMA SE DEVOJKE SLUŽE DA VRATE BIVŠE: Potpuno im POMUTE UM, ne znaju šta ih je snašlo

Kako u život vratiti bivšeg dečka, koje taktike primeniti?

Izvor: TikTok/screenshot/jacquieslife/alexandraozz

Na društvenim mrežama pojavili su se novi, nimalo fer trendovi a kojima devojke pokušavaju da namame bivše momke i ubede ih da im se vrate. Ove taktike zavođenja su nazvali toksičnim, a sudeći po iskustvima devojaka koje su ih isprobale - i te kako su delotvorne!

TikTok se obično smatra mestom gde ljudi dele smešne video snimke, "fore" u plesu i neke trikove za domaćinstvo, međutim ispostavilo se da je ovo mreža na kojoj mnogi traže savete o ljubavnim odnosima i zavođenju. I, mada postoje preporuke koje su korisne, ima i onih koje deluju u najmanju ruku uznemirujuće i treba ih izegavati.

Toksičnost

Ako ste shvatili da parter gubi interesovanje, ili vas je dečko iz istog razloga ostavio, umesto da se trudite da mu se dopadnete, zapravo treba da mu pomutite um. Ova taktika se zove "budi toksična" i pomaže da "namamite" bivšu ljubav i navedete je da ponovo poludi za vama. Zapravo je reč o manipulativnom ponašanju gde devojke koriste obrnutu psihologiju - ponašaju se bezobrazno (bez očiglednog razloga). Postoji i još jedna caka koja potpada pod ovu taktiku, a to je da bivšem u sitne sate napišete kratku poruku koja glasi "ovde sam" ili "ispred sam"... Zbunićete ga i zaintrigirati, što je dovoljno da krene da razmišlja kome je poruka bila namenjena, sa kim se sastajete u sitne sate itd...

"Ako mu druga žena izmami osmeh, ti se potrudi da ga rasplačeš" napisla je jedna tiktokerka u snimku.

Vabing

Verovatno set već čuli za vabing, bizarnu tehniku koju žene koriste da bi privukle muškarce. U osnovi, one umesto parfema koriste svoje vaginalne izlučevine. Mnogima je ova taktika previše bizarna, ali ima žena koje tvrde da i te kako deluje jer prirodni feromoni u tečnosti privlače suprotni pol. I dok su neki ovaj koncept zavođenja nazvali uspešnim, ginekolozi i akušeri su uvereni da ne funkcioniše.

Ekskluziva

Još jedan trend zabavljanja koji je u porastu u ovom trenutku odnosi se na objavljivanje slika, ne nužno seksualnog tipa, na instagramu i to u sitne sate. Poenta je da se uključi opcija "bliski prijatelji", a što znači i da će "kao greškom" sliku videti i bivši. Ideja je sledeća, objavljivanjem fotki u sitne sate gde je jasno da je odabran uzak krug prijatelja, šaljete poruku bivšem da ne želite da svet zna šta radite i da je ta fotka namenjena nekom posebno. Iz svega bi on trebalo da zaključi da je slučajno upao u tu grupu i, naravno, počeće da se pita koga to pokušavate da zavedete. Ova taktika primenjiva je i kada želite da privučete nekog s kim niste u vezi, a dopade vam se. Isticanje ekskluzivnosti sadržaja neverovatno utiče na ljude i odmagh im budi interesovanje...

Pogledajte kako je jedna devojka na TikToku objasnila ovu "caku"...

Pogledajte 01:15 Trendovi u zavodjenju Izvor: TikTok/jacquieslife Izvor: TikTok/jacquieslife

Ipak, psiholozi upozoravaju da ovakve taktike u 99 odsto slučajeva ne dovode do zdrave i srećne veze.