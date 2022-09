POČELA SAM DA SE DEREM, NISAM MU DALA PRILIKU DA GOVORI! Mlada šokirana potezom mladoženje: "Ono kad ga SVEKRVA obrlati"

Mlada otkriva da je u sukobu sa budućim suprugom, jer je svekrva "navalila" da za venčanje obuče haljinu koja se samo njoj dopada.

Kada se sverkva ne složi sa vama oko odluka, plana i organizacije za venčanje, a vi ste mlada, onda se odmah možete pomiriti sa tim da sledi noćna mora. To se dogodilo jednoj ženi koja je svoje iskustvo podelila na Reditu.

Objasnila je da je njena svekrva "nametljiv tip", ali za to najviše krivi svog supruga. Sve je počelo kada je svekrva jasno stavila do znanja da joj se ne dopada venčanica koju je izabrala. Da stvar bude gora, insistirala je da ode u šoping, samo da mlada ne obuče ono što je zamislila.

"Bila sam tako srećna što sam pronašla ono što sam tražila, ali ona je izabrala haljinu koja joj se toliko svidela i rekla je da je u njoj uvek zamišljala nevestu. Mislila sam da je haljina pomalo jeziva i da uopšte nije moj ukus. Ljubazno sam se izvinila i zahvalila joj, ali sam istakla da sam se već odlučila za haljinu koju imam", objasnila je.

Te večeri, njen verenik došao je kući vidno besan. Govorio joj je da je odbila pomoć njegove majke i da ju je na taj način "isključila iz svega". Tražio je da još jednom razmisli o izboru haljine, uz obrazloženje da "i nisu toliko različite". Nije ni slutila da će nakon toga uslediti najgori scenario - kod kuće ju je sačekala haljina koju je želela svekrva.

"Nazvala sam ga i bio je direktan, objasnio je zašto je to učinio. Izgubila sam se i počela da se derem na njega. Zamolio me je da se smirim i da ovoj haljini dam 'šansu'. Vrištala sam na njega, ne dajući mu priliku da govori. Došao je kući i posvađali smo se. Zatim sam otišla kod jednog prijatelja, a on je nastavio da zove i šalje poruke u kojima je napisao da sam preterala. Stalno je pričao kako njegova mama ima dobre namere i samo želi ono što je najbolje za mene kao svoju buduću snaju", objasnila je mlada.

Brojni korisnici komentarisali su njen slučaj, a saveti su bili različiti. Neki su govorili da treba da mu vrati prsten, drugi da su problemi sa svekrvom potpuno normalni, a bilo je i onih koji su govorili da je ne poštuju ni suprug, ni svekrva. Šta vi mislite?