OD TOGA KAKO SE SVAĐATE ZAVISI DA LI ĆE VEZA OPSTATI: Bračni terapeut otkrio 4 SIGNALA ZA UZBUNU – razvod je neminovan

Psiholog je oktrio 4 uzroka koja će u 90 odsto slučajeva dovode do razvoda.

Izvor: MONDO/Nataša Petrović

Džon Gotman, jedan od vodećih svetskih bračnih terapeuta koji je proveo više od 30 godina analizirajući bračne parove uspeo je da izdvoji četiri uzroka koji dovode do razvoda ili raskida u vezi. On ih je nazvao ''četiri jahača apokalipse''.

1. Kritikovanje ličnosti partnera

Način na koji kritikujete partnera odrediće dalji tok odnosa. Umesto da mu kažete ''Glup/a si'', izgovorite ''Ono što si uradio/la je bilo glupo''. Partner se neće osećati uvređenim, shvatiće šta vam smeta i radiće na tome kako bi popravio ponašanje.

2. Defanzivnost

Drugi uzrok rastanka jeste defanzivnost odnosno prebacivanje krivice. ''Ne bih uradio/la 'to', da ti stalno ne radiš 'to'.'' Nikada nemojte da izgovarate rečenicu nalik ovoj, jer će to da stvori veći jaz između vas dvoje, a problem se neće rešiti.

3. Prezir

Takozvano "spuštanje" partnera u razgovoru stvara osećaj da ste "iznad" njega i dodatno budi prezir. Osećaj niže vrednosti nikada ne donosi dobro u odnosu, zato izbegavajte ovaj način komunukacije tokom konflikta.

4. Povlačenje

''Četvrti jahač apokalipse'' jeste povlačenje. Nikada nemojte da se povlačite iz svađe i da ignorišete partnere. To je odraz da vam nije stalo i da želite da pobegnete od rešavanja odnosa.

Istraživanje je pokazalo da je od svih ovih oblika komunikacije tokom rasprave najjači uzrok razvoda prezir koji predstavlja omaložavanje i ponižavanje partnera. Prezir se manifestuje kroz kolutanje očiju, ruganje, imitiranje i podsmevanje. Prisutan je i sarkazam, cinizam i negativan humor, nazivanje pogrdnim imenima, vređanje i "prozivanje".

Zanimljivo je kako je Gotman došao do zaključaka uz pomoć kojih je uspeo da predvidi sa neverovatnom tačnošću od 90 odsto - da li će se par razvesti ili ne.

Šta je on uradio?

On je na svom institutu sprovodio ekperimentalna istraživanja u kojim su venčani parovi stavljani u sobu sa kamerama, a zatim se od njih tražilo da se posvađaju. Rečeno im je da se fokusiraju na problem koji realno postoji u njihovom odnosu i da razgovaraju o njemu pred kamerama.

Na ovaj način, Gotman je posmatrao tok razgovara, reakcije parova i konačne ishode. Uspeo je da zaključi da li će zajednički život određenog para preživeti ili ne. Objasnio je da se i uspešni parovi, poput ''neuspešnih'', takođe neprekidano svađaju.

Psiholozi kažu da je potpuno normalno i zdravo imati nesuglasice i sitne rasprave sa partnerom, međutim način na koje se one odigravaju i završavaju je i te kako važan. Ukoliko se ne reše dublji problemi u odnosu, svađe oko istih stvari će uvek postojati, što će vremenom dovesti do razilaženja.

Skrivene "bolesti" koje razaraju prvobitan srećan odnos jesu svakako mržnja, gubitak poverenja i neravnomeran balans moći između partnera, objašnjava Gotman.

Zato obratite pažnju kako komunicirate sa partnerom, naročito tokom svađe.