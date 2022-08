NEMA KONTAKTA SA DRUGIM POLOM I SVE RADE ZAJEDNO: Žena sastavila pravila u braku, a ljudi u ŠOKU - "Ona je BOLESNA!"

Žena je sastavila listu striktnih pravila za svog muža i oboje treba da ih poštuju u braku, a evo i koja su!

Da se život u braku u potpunosti razlikuje od veze, iskusili su svi koji su stali na ludi kamen. Drugačije navike partnera i zajednički život 24/7 mogu da dovedu do sitnih nesuglasica, ali i do razvoda braka. Jedan bračni par se ipak odlučio da spriječi da dođe do toga i u svoj novi život je uveo nova pravila.