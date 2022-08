Isplivali su skandalozni detalji iz privatnog života Nikoloza Basilašvilija...

Nikoloz Basilašvili (30) optužen je za nasilje u porodici. Moraće poznati gruzijski teniser na sud posle izjava njegove bivše supruge Neli Dorokašvili o dešavanjima iz bračnog života.

On je u maju 2020. godine bio uhapšen zbog toga, pušten je uz kauciju, pa će sada morati na sud. Njegova bivša žena je iznela niz ozbiljnih optužbi u izjavi za tamošnje medije.

"Na dan svadbe sam otkrila da me vara i da se viđa sa drugom osobom. Oko pet-šest meseci posle venčanja je počelo nasilje i ponižavanje, potom je usledilo i fizičko nasilje", rekla je Neli.

Ispričala je jezive detalje i način na koji se poznati teniser ponašao prema njoj tokom zajedničkog života. Otkrila je kako je sve to izgledalo.

"Sećam se jednom prilikom kada sam legla da spavam posle svađe i probudio me je tako što me polio hladnom vodom, bacao mi je hranu na glavu, čupao me za kosu. Kada bi napravio uspeh na terenu dolazio je kući i vikao 'ja sam kralj', sve kako bi se ja ponašala kao njegova služavka."

Njih dvoje imaju sina Lukasa koji je došao na svet 2015. godine. Prepričala je i jedno od traumatičnih iskustava tokom trudnoće.

"Veći deo trudnoće provela sam sama, on je insistirao da što više vremena provodim u kući zbog trudnoće i poslušala sam ga. Tokom tog perioda me je često vređao i mene i članove moje porodice, nazivao nas je 'pacovima', 'zmijama' i slično."

Na kraju razgovora usledilo je pitanje novinara o tome zbog čega je ostala sa njim pored nasilja i svega što je preživela. Priznala je da je bila u strahu da ode.

"U skoro svakom razgovoru sa porodicom sam spominjala da želim da idem, nisu bili iznenađeni kada su čuli za razvod. Jednostavno, plašila sam se da ga napustim ranije", zaključila je Neli Dorokašvili.

Inače, Nikoloz je u ponedeljak igrao na turniru u Sinsinatiju protiv Amerikanca Mekenzija Mekdonalda i dobio je samo jedan gem u tom meču (6:0, 6:1). Trenutno je 34. igrač sveta, a najbolji plasman u karijeri bila mu je 16. pozicija u maju 2019. godine.