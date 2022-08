MOJA VERENICA NIJE BIRALA S KIM SPAVA, BILO JE I DEVOJAKA! Ponudio sam joj TROJKU pre venčanja, odgovor me je ŠOKIRAO

Otkrio da mu je verenica bila zavisnica od sekusalnih odnosa, a sada ga odbija.

Da li ste se ikada zapitali šta je vaš partner nekada radio u prošlosti i koliko to zapravo može da utiče na sadašnju vezu? Upravo se jedan momak osvrnuo na tu temu i upitao za stručno mišljenje.

On i njegova devojka treba da se venčaju za Novu godinu, međutim kada mu je ona otkrila detalje iz prošlosti, bio je prijatno iznenađen i poželeo je da dodatno začini njihov seksualni život, međutim naišao je samo na odbijanje. U čemu je zapravo problem?

"Pravi problem je u tome što kad god pokušam da pokrenem neko uzbuđenje u našem odnosu, ona me odbije. Spavala je sa više muškaraca i žena, ponekad u isto vreme i to na najneobičnijim mestima", objasnio je on.

Iako vode ljubav u različitim pozama i nemaju problem da postignu orgazam, ipak kad joj budući muž predloži nešto što je već iskusila u prošlom životu, ona ga oštro odbije. Zapravo, ona se stidi svoje prošlosti i ne želi da se ponovo priseća svega.

"To što mi je priznala nije me nimalo uznemirilo, već naprotiv, dodatno me je uzbudilo i mislim da se nisam dovoljno iživeo kao mlad", rekao je on.

Međutim, kada je momak na kontu njene prošlosti želeo da rasplamsa stvari u krevetu, naleteo je na "crveni karton".

"Pitao sam je da imamo trojku pre venčanja, ali ona se naljutila i odbila".

A koliko ga njena nestašna prošlost uzbuđuje, govori i to da je želeo da imaju i intimne odnose na uzbudljivim mestima, poput zadnjeg sedišta u autu, ali očigledno da se njegova buduća žena skrasila uz njega i da više ne želi nikakve egzibicije. Dok je on ubeđen da bi mogli otvoreno da pričaju o njenim avanturističkim iskustvima, a da pritom njoj ne bude neprijatno, ona to ipak uporno odbija.

"Da li grešim što me uzbuđuje njena prošlost?", upitao je psihološke stručnjake za mišljenj na portalu "The Sun".

"Razumljivo je da je vaša verenica oprezna kada je u pitanju proživljavanje iskustava koja je povezuje sa tim da je bila zavisnica od seksa. Stid je poznata emocija za one koji prevaziđu kompulzivni poremećaj seksualnog ponašanja. Iako mnogi misle da to što ste zavisnik od seksa zvuči uzbudljivo, u stvarnosti to može da uništi odnose i živote, pa budite oprezni kada tražite od partnera da ponovo proživi svako seksualno iskustvo koje joj nije prijatno. Pronađite načina da oboje uživate u novim iskustvima zajedno, koja ne pokreću loše uspomene i takođe pokušajte da iz glave izbacite scenarije o kojima vam je pričala i stvarajte nove", savetovala ga je seksualni terapeut sa portala "The Sun".