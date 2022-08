MOJA DEVOJKA JE STALNO NAPALJENA, OD 6 UJUTRU JE VEĆ NA MENI: Nemam više snage, a kad čujete šta je uradila na svadbi…

Devojka stalno traži od momka da vode ljubav, a on više nema snage...

Izvor: oneinchpunch/Shutterstock.com

Češće ćete čuti momke da se žale da ne dobijaju dovoljno "akcije" od svojih partnerki, ali jedan muškarac se požalio na suprotno. Njegova devojka ga bukvalno ne ostavlja na miru, a njemu je sve teže da udovolji njenim prohtevima, zbog čega se obratio seksologu i kolimnistkinji britanskog portala "Daily Star" Džejn O'Gorman i zatražio savet.

Evo šta joj je napisao...

"Ja sam momak koji zaista uživa u seksu i volim da ga imam često, ali jedva uspevam da držim korak sa svojom novom devojkom. Razumem da joj se sviđam i da smo u ranoj fazi veze - ali ona me bukvalno ne ostavlja na miru. Noću me stalno pipka, tražeći malo 'akcije'. A onda, kad se u 6 ujutru probudim, ona je već na meni.

Ne mogu da sedim miran na krevetu, a da me odmah ne spopadne i počne da otkopčava pantalone. Polaskan sam što me smatra privlačnim, ali se sve više osećam kao komad mesa. Nedavno, na venčanju moje rođake, provela je ceo dan ljubeći me i pipkajući, insistirajući da izađemo napolje na jedan seks na brzaka. Šta da radim i kako da zaustavm ovo njeno ludilo?", pitao je.

Očigledno ono o čemu većina momaka fantazira, kad se dešava u stavrnosti i nije toliko privlačno. Zapravo je vrlo iscrpljujuće. Evo kako mu je seksološkinja odgovorila..

"Ona je oduševljena što ste u vezi i ne može da se zasiti vašeg tela, ali za sve postoji vreme i mesto. Pokušaj da brzinskog seksa na porodičnom događaju bio je detinjast i neumesan. Insistirajte na ozbiljnom razgovoru.

Objasnite joj da se i vama ona sviđa, ali morate da uvedete granice jer nikada ne znate šta će sledeće da uradi i odakle da vas 'zaskoči'. Razgovarajte o poštovanju i dostojanstvu", savetovala je.

A da li ste vi nekada imali ovakav problem?