OTKRIVENO ZAŠTO ŽENE STVARNO STENJU TOKOM SE*SA: Nije ono što ste pomislili i nema veze sa tim da li ste DOBRI U KREVETU

Najnovije istraživanje otkrilo je zašto žene toliko i tako glasno uzdišu tokom intimnog odnosa.

Izvor: Shutterstock/oneinchpunch

Došlo je vreme da zaboravite da ženski uzdasi tokom seksa pokazuju da ste dobri u krevetu. Jedna studija bavila se ovom temom, a rezultati su više nego zanimljivi.

Mnogi misle da žena stenje tokom orgazma ili zato što je muškarac neverovatno vešt ispod čaršava. Ipak, istina je potpuno drugačija, makar ako je suditi po poslednjim podacima.

Prema istraživanju o seksualnom ponašanju koje je sproveo tim naučnika sa Univerziteta "Lancashire", uzdasi nikakve veze nemaju sa tim koliko je seks zaista bio dobar. Zaključak do kojeg su došli autori tog istraživanja, jeste da žene glasnije stenju, uglavnom kako bi više uzbudile partnera i podstakle njegov orgazam.

U ovoj studiji učestovale su žene starosti od 18 do 48 godina, koje su naučnicima odgovarale na pitanja o detaljima njihovog seksualnog života. Rezultat je pokazao da većina žena za vreme seksualnog odnosa stenje, ali da se to se ne dešava uvek u momentima kada doživljavaju orgazam.

Iznenađujuće ili ne, 66 odsto žena je priznalo da stenje da bi ubrzalo partnerov orgazam, dok čak 87 odsto žena to radi da bi se osećale više seksi i da bi imale više samopouzdanja.

"Dok se ženski orgazmi najčešće postižu tokom predigre, kopulatorna vokalizacija je na najvišem nivou pre i istovremeno s orgazmom muškarca", zaključili su naučnici.

Oni su istakli da su žene glasne kako bi smanjile "dosadu u krevetu".

"Ne postoji toliko puno istraživanja na ovom području, ali bombardovani smo kroz medije idejom toga da je stenjanje povezano s orgazmom i dobrim seksom. Ako stenjete, partneru dajete do znanja da sve radi dobro, a to očigledno nije uvek tako. Zato bi trebalo da 'koristite' stenjanje i glasne uzvike samo kad je nešto dobro, a ne kada želite da prikrijete ono što nije, da bi on što pre završio", rekla je naučnica Kristen Mark sa Univerziteta "Indiana".