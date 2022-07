OVO NAJVIŠE UZBUĐUJE MUŠKARCE U KREVETU: Neke žene se stide, ali ako se opuste... PROVERENO ĆE IH IZLUDETI!

Kakvi ste u krevetu utiče na dalji odnos sa partnerom. Evo kakve žene uzbuđuju muškarca!

Izvor: Lucky Business/Shutterstock.com

Maštovita i energična žena u krevetu nikada ne može da dosadi muškarcu. Za njega nema većeg uzbuđenja nego kada mu žena glasno da do znanja da je zadovoljena u intimnom odnosu sa njim.

Iako nekome "stenjanje" i vreli uzdasi na prvi mah mogu da zvuče čudno ili veštački, stručnjaci kažu kako muškarci obožavaju kada se utbuđenje izrazi na ovaj način. I nikako ne treba da se na to gleda kao na tabu temu.

Muškarac ne može da se opusti i u potpunosti uživa sa tihom devojkom koja ne daje nikakve znake. To vrlo često može da smanji muški libido i učini da se on oseti kako ne radi nešto kako treba.

Samouvernost, pokazivanje da uživa u intimi, kao i da se ne stidi svog tela - uvek su znaci koji su privlačni muškarcu. Ono što većina žena ne zna jeste da muškarac najčešće neće obratiti pažnju na njene nedostatke, da li je punačka, nesavršena, prevelike ili premale zadnjice i grudi, ukoliko ona odiše samopuzdanjem i zrači pozitivnom energijom.

Načini na koje možete da ispoljite da ste zadovoljne u krevetu i da vam partner prija su različiti - od ubrzanog disanja, stenjanja, pa sve to "bezobraznog govora". Poenta je da to ne zvuči lažno i isforsirano, već ukoliko vam zaista prija partner, to će doći samo od sebe. Tako ćete dodatno da učvrstite odnos i pokažete da vam takav muškarac zaista prija.