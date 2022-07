SVI MISLE DA JOJ JE VERENIK OTAC, A ONI UŽIVAJU U LJUBAVI: Razlika je 19 godina i zbog toga je svaki dan trpe prozivke!

Devojka koja je u vezi sa čovekom koji je 19 godina stariji otkriva da ljudi stalno misle da joj je otac i kakve sve komentare dobija zbog toga!

Izvor: TikTok/Screenshot/emily_downing

Emili Dauning (26) i Majkl Džastin (45) u vezi dve godine, a svoje snimke i slike često dele na TikToku. I dok ih mnogi podržavaju, neki ljudi ne razumeju kako ona može da bude sa čovekom koji je 19 godina stariji.

Ova medicinska sestra, međutim, često na šaljiv način odgovora na komentare ljudi kojima smeta njihova veza.

"Ostariš za pet godina svaki put kada te neko pita da li ti je verenik otac", kaže ona u jednom klipu.

Njih dvoje su se inače nedavno verili, a i to je bio povod za brojne komentare.

"Ako želite decu, uradite to što pre. On neće biti sve mlađi", jedan je od komentara. "Veruj mi, jednog dana kada on bude imao 45 godina, shvatićeš koliko je čudno da je čovek od 45 godina zainteresovan za nekoga upola mlađeg", pisali su joj.

Emili je i na to odgovorila videom kojim je stavila do znanja svima šta misli o tome.

"Znam da smo zajedno dve godine i da smo vereni. Ali, počinjem da mislim da je ovo malo čudno, šta ti misliš?", pita ona svog verenika na Majkla.

"Ne, nije čudno, ako ćeš da sediš tu i da razmišljaš šta će biti za dvadeset godina, to ću smatrati čudnim", poručuje joj on.

Njih dvoje na kraju dodaju da se "ponašaju u skladu sa onim kako se osećaju" i naglašavaju da se "jako vole".

Mnogi su ih nakon toga podržali u komentarima, navodeći da su godine samo broj.

"Izgledate kao da ste iskreno srećni i zaljubljeni. Prelep ste par", "neki ljudi ne razumeju da je lepo imati muškarca koji je zreo i ostvaren i koji se ne ponaša kao šesnaestogodišnjak", "Zašto su ljudi tako zli? Oni su srećni i ne povređuju nikoga! Budite srećni zbog njih i ostavite ih na miru!", poručili su.