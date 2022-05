OŽENIO ROĐAKU, PA SAZNAO DA GA VARA S DUPLO MLAĐIM: Šok priča Tragača iz Potere - sad se PREPOLOVIO, žene ga spopadaju

Mark Labet je jedan od najpopularnijih Tragača u Velikoj Britaniji

Pre par godina javnost je šokirano čitala o Marku Labetu, Tragaču iz britanske Potere, koji je priznao da je u braku sa ženom s kojom je u krvnom srodstvu.

Labet (55) je u jednom intervjuu otkrio da je tek nakon svadbe saznao da je u srodstvu sa duplo mlađom suprugom Kejt (25).

Kada se bura stišala, Mark je dobio dete sa Kejt, a tokom karantina i konkurenciju.

Njegova supruga Kejt ga je prevarila, a Labet je tada rekao da će probati da imaju otvoren brak, kako bi uspeli da sačuvaju zajednicu zbog sina. Kasnije se par razveo, a Mark je u međuvremenu saznao da ima dijabetes.

Promenio je ishranu, skinuo 70kilograma, a potom je naišao na novi problem.

"Često se pojavljujem na javnim događajima, i tada me žene spopadaju. Na svakom predavanju na kojem sam bio, barem četiri puta bi me hvatale za zadnjicu, a najgore mi je bilo kada me je jedna žena ispipala i gde treba i ne treba. Ja da sam to njoj uradio bio bih u zatvoru", ispričao je Labet magazinu OK i dodao da je sada unajmio pripadnika obezbeđenja koji ide sa njim na događaje.