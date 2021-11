UPALITE KOLA ZIMI DA SE ZAGREJU PRE NEGO ŠTO KRENETE? Ako vozite ovakav auto, time mu skraćujete životni vek!

Ideja da upalite auto nekoliko minuta pre polaska kako bi se zagrejao donosi vam više štete nego koristi, evo i zašto!

Kada je napolju hladno, verovatno i vi, kao i mnogi, upalite auto da se zagreje na kratko pre nego što pođete. Time dajete vremena motoru i kabini da se zagreju, a plus je i dobro za motor, zar ne?

Zapravo, ne!

Zagrevanje motora pre polaska je u stvari loše za motor, a sajt Popular Mechanics piše da je to što ćete upaliti kola i odmah krenuti zapravo najbolji način da zagrejete motor. Plus, to će mu produžiti životni vek.

Razlog za ovu tvrdnju je u načinu rada savremenih motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ako upalite kola i pustite da rade "u prazno" kako bi se zagrejala, koristiće dodatno gorivo u komori za sagorevanje, a može da stigne i do zidova cilindara. Pošto je beznin odličan rastvarač, previše goriva na zidovima cilindra će rastvoriti ulje kojima su obloženi, skraćujući životni vek ključnih komponenti.

Jasno, sedanje u hladna kola nije zabavno ni lepo, jer to što prethodno nećete zagrejati auto znači da ćete neko vreme voziti u hladnom.

Sada se verovatno pitate odakle uopšte ideja o zagrevanju motora pre vožnje, a evo odgovora. Prema pisanju USA Today, ova praksa potiče od upotrebe automobila sa karburatorima – ovaj sistem za isporuku goriva je zahtevao prethodno zagrevanje, ali kod automobila koji imaju elektronsko ubrizgavanje goriva, a ne karburator, ova praksa je zapravo štetna.