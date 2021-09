LJUDI NAJVIŠE PATE OD 3 BOLESTI, A JEDAN VITAMIN JE SPAS: Svi ga najčešće uzimaju za imunitet, a evo gde ga najviše ima

Pravi je trenutak da podignete imunitet i zaštitite se od sezonskih bolesti, a vitamin C će vam u tome pomoći. Osim što jača odbranu organizma, snižava šećer i holesterol.

Nutrijent koji je neophodan našem telu, posebno u jesen kako bi nam podigao imuni sistem i zaštitio nas od bolesti, jeste vitamin C.

Svi znaju da citrusi, paprike i kivi obiluju ovom hranljivom materijom, koja može da se uzima i kroz suplemente, a znate li koliko je vitamin C koristan?

Štiti od visokog šećera u krvi

Jedno istraživanje je otkrilo da redovan unos suplemenata vitamina C (1000 mg) reguliše nivo šećera u krvi kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2. Takođe je utvrđeno da vitamin C snižava nivo glukoze u krvi natašte kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2. To je bio slučaj sa nivoom glukoze u krvi nakon obroka.

Poboljšava zdravlje srca

Prema jednoj američkoj studiji, veća koncetracija vitamina C u krvnoj plazmi može biti povezana sa manjim rizikom od srčanih oboljenja. Klinička ispitivanja su pokazala da su četiri nedelje suplementacije vitaminom C u dozi od 500 mg ili više drastično smanjile nivo LDL, odnosno "lošeg" holesterola.

Hrana koja sadrži najviše vitamina C: