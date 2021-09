ASTROLOG UPOZORIO – DO 20. OKTOBRA OVO NIKAKO NEMOJTE DA RADITE, POKAJAĆETE SE: Otkrio i ko nikada da ne uzima KREDIT

Astrolog Dušan Veličković govorio je o retrogradnom Merkuru, ali i otkrio ko nikada ne bi trbalo da uzima kredit

Retrogradni Merkur je najomraženiji astrološki aspekt, svi strahuju kakve će nevolje da izazove, a poznati astrolog Dušan Veličković je na TV Prva otkrio je šta možemo da očekujemo od ove planete u narednom periodu.

"On dovodi do toga da gledamo stvari i ne vidimo ih, da zaboravimo, da previdimo, da stalno nešto jurimo i tražimo... I zato tu imamo to nerazumevanje. Retrogradni Merkur još nije počeo, ali on tu stoji, biće...", kaže astrolog i napominje da će ovaj apsekt početi tek za nedelju dana, ali pre toga Merkur stoji umestu.

"Šta to znači? Da do polovine, pa čak i do 20. oktobra nije dobro vreme da se potpisuju ugovori, da se donose važne odluke, započinju veliki poslovi jer ćemo posle samo zbog toga da se kajemo."

Astrolog napominje da mnogo veći problem pravi Mars.

"Mars je planeta problema, svađa, akcije, ludila... Kada je ova planeta u znaku Vage, a Vaga vlada brakom, može da se očekuje da će biti pojačani porodični problemi. U ovom periodu je najbolje da se možda pravite da nešto ne vidite ili ne čujete", savetuje astrolog i otkriva najbolji način da se zaštitimo od negativnog urticaja određenih aspekata.

"Sve te planete su u nama, Mars nas tera na 'gluposti'. Šta da radimo? Jednostavno da 'povučemo ručnu'. Da ne 'čačkamo', da ne provociramo...", savetuje Veličković.

Astrolog je napomenuo i ko nikada ne bi trebalo da se zadužuje i uzima kredit.

"Nije svima suđeno da se obogate od tuđih para, od kredita. Ljudi koji imaju Saturna u drugoj kući ili Saturna u Biku, ja bih savetovao da nikad u životu ne uzimaju kredit, jer to je karma i njima se jednostavno ne da. Kad je reč o novcu od kredita, to je trošenje energije budućnosti", ističe Veličković.