8 STVARI KOJE NI U LUDILU NE SMETE DA PERETE U SUDOPERI I LAVABOU: Bar za 3 niste imali pojma kakvu štetu prave

Šta ne sme da se pere u sudoperi i lavabou? Neke stavke će vas iznenaditi

Izvor: YouTube/Screenshot/HowToBasic

Posle WC šolje, zapušenje sudopere je nešto najgore što može da vam se desi kad je reč o "kvarovima" u domaćinstvu. Ponekad su razlog stare i začepljene cevi na celoj vertikalu u zgradi, a uzrok ono što većina stanara radi.

Ako niste znali, postoji osam stvari koje nikada i ni u kom slučaju ne bi trebalo da perete u sudoperi i lavabou, a evo i koje...

1. Maska za lice

Nikada ne ispirajte maske na bazi gline u umivaoniku. Čestice ovakvih maski talože se na cevima, formirajući čvrste naslage koje se teško čiste. Vremenom, gomile gline toliko zapuše odvod da samo potpuna zamena sifona i cevi može da spasi "kvar". Pre nego što isperete masku za lice vodom, većinu smese uklonite vlažnom maramicom koji ćete baciti u đubre.

2. Ulje i mast

Ove dve namirnice, ali i sva kozmetika napravljena na njihovoj bazi takođe nikako ne treba da idu u lavabo ili sudoperu. Zamislite da je odvod nalik krvnim sudovima. Što su više "natopljeni" mašću, veća je verovatnoća da će se trajno zapušiti.

3. Kuglice za kupanje

Kuglice su veliki neprijatelji vodovodnih cevi, kao i svaki drugi proizvod koji sadrži sastojke u prahu. Kada dospeju u kanalizaciju, one nabreknu i talože se u cevi i tako je zapušavaju.

4. Kosa

Ako još uvek niste postavili mrežice u slivnike, učinite to odmah. Kada uđe u odvod, kosa se zapetlja, stvarajući grudvice koje se veoma slabo kreću kroz kanalizacione cevi. Nakon toga, sapun i prljavština se talože na njima, a to neizbežno dovodi do blokade sistema.

5. Boje

Ako bojite nešto po kući ili krečite, ni slučajno nemojte da ih izlivate u lavabo. Ne samo da tako zagađujete životnu sredinu, već ćete i zapušiti cevi.

6. Talog kafe

Sudopera je skoro najzagađenije mesto u kuhinji. I to ne čudi, jer sve odlazi u odvod sudopere, kao na primer talog kafe. Treba da znate da ostaci popijene kafe zapravo su vrlo nalik pesku. Čestice ne klize duboko u kanalizaciju zajedno sa vodom, već se talože na zidovima sifona i cevi i tamo ostaju gotovo zauvek.

7. Vrela voda

Vodite računa o odvodnom sistemu, posebno ako u stanu imate plastične cevi. Nikada ne sipajte tečnost iznad 60 stepeni u sudoperu, jer to može oštetiti plastiku i sprečiti da voda slobodno teče.

8. Ostaci hrane

Za većinu je ovo stavka na koju ne treba posebno upozoravati, ali iznenadili biste se kada biste znali koliko ljudi zapravo baca ostatke hrane u sudoperu. Pokušajte da očistite posuđe od ostataka hrane što je više moguće pre pranja. Ovo se posebno odnosi na žitarice i proizvode od brašna. Kada se pomešaju sa vodom, čestice hrane počinju da bubre i tako zapušavaju cevi. Brašno i pirinač su namirnice koje se najviše uvećavaju u dodiru sa vodom. Pride, pirinač postaje i lepljiv.

Isto pravilo važi i za mašine za pranje sudova. Uprkos uveravanjima proizvođača da savremeni deterdženti mogu rastvoriti ostatke hrane, to nije slučaj - u većini slučajeva oni dovode do začepljenja filtera i kvara uređaja.