OVE GREŠKE U CV-JU VAS KOŠTAJU POSLA: Poslodavci otkrili zbog kojih propusta odbijaju kandidate!

Poslodavci otkrili pet najčešćeih grešaka koje ljudi prave u CV-ju, a zbog kojih ih odbijaju na intervjuima.

Izvor: Zivica Kerkez/Shutterstock.com

Traženje posla je veoma stresno, a još je gore kada vam se čini da ste sve uradili kako treba, a ipak niste dobili posao. Međutim, ljudi nekad nisu ni svesni grešaka koje naprave u CV-ju, a poslodavci otkrivaju da je upravo to čest razlog za odbijanje kandidata.

Gramatičke ili slovne greške

Bilo da to uradite sami ili date nekome da vam proveri CV od početka do kraja, verujte da to može da napravi razliku da li ćete biti primljeni.

"Gramatičke i slovne greške su veoma česte, bez obzira koliko na to upozoravamo. Najbolje što možete da uradite je da odštampate CV i pročitate ga pre nego što pošaljete. Greške ćete uvek pre uočiti na papiru, nego na računaru", kaže menadžer Džejd Tomas.

Preuveličavate istinu

Možda vam se čini kao dobra ideja da napišete da ste ekspert za Microsofr Excel ili da sjajno govorite nemački, recimo, ali imajte na umu da su to stvari koje je veoma lako proveriti. I onda biste brzo mogli da se pokajete što ste preuveličali svoje veštine...

"Važno je da imate samopouzdanja i da znate ko ste, ali nemojte da lažete ili preuveličavate svoje osobine i veštine. Budite iskreni u vezi sa tim šta znate, a šta još uvek učite", poručuje direktor kompanije Illustrate Digital, Skot Džons.

Loše formatiranje

To je jedna od prvih stvari koje će poslodavac primetiti kada pogleda vaš CV, a ako nije formatiran kako treba, lako će znati da ne obraćate pažnju na detalje.

"Vaš CV predstavlja vas na papiru, zato se potrudite da sve izgleda savršeno – bez slovnih grešaka, iznenadnih promena fonta upola teksta i slično", savetuje menadžer ljudskih resursa Rebeka Martin.

Neoriginalan lični profil

Ako deo CV-ja u kojem treba da predstavite sebe bude pun klišea i fraza, delovaćete kao neko ko nema originalne ideje.

"Iznenadili biste se u koliko CV-jeva čitamo rečenicu ’ja sam vredna osoba koja jednako dobro funkcioniše u timu ili kao pojedinac’. Iako je sjajno imati te osobine, mi želimo da to nekako proširite, razmislite kako ste stekli te osobine? U kakvoj je to vezi sa pozicijom za koju aplicirate?", kaže osnivačica i direktorka Careermap-a, Sajmon Bel.

CV je predug

Poslodavci kažu da ne vole da čitaju duge biografije jer to nije knjiga, te da je idealno da budu na jednoj strani.

"Ako ne može sve da stane na jednu stranu, onda napravite tu prvu stranu tako interesantnu da potencijalni poslodavac poželi da čita i ostatak", kaže Rebeka Martin.