OVO JE NAJOPASNIJI ZNAK HOROSKOPA, A NIKAD TO NE BISTE REKLI: Ima najveće šanse da bude "s one strane zakona"

Svaki znak horoskopa ima pozitivnih i negativnih osobina, ali evo koji se smatra ubedljivo najopasnijim!

Baza podataka serijskih ubica Killer.Cloud sakupila je listu od 488 serijskih ubica i kategorizovala ih prema horoskopskom znaku, kako bi otkrila koji znak je najopasniji.

Evo liste horoskopskih znakova od najopasnijeg do najmanje opasnog u odnosu na njihove loše osobine, ali ne treba je shvatati baš bukvalno i misliti da je neko opasan čim je u horoskopu ovaj ili onaj znak - dakle, shvatite to kao zabavu.

Jarac

Jarac važi za ubedljivo najopasniji znak Zodijaka jer je najskloniji raznim kriminalnim aktivnostim, bilo da je reč o džeparenju, do nekih ozbiljnijih stvari.

Njihova mana je što su nemarni, pa bi u tome lako mogli da budu uhvaćeni.

Lav

Osobe rođene u znaku Lava deluju pomalo psihotično zbog svog temperamenta. Njima vladaju strasti, veoma su impulsivni i to ih može gurnuti "s one strane zakona".

Škorpija

Ljudi rođeni u znaku Škorpije su opasni zbog svoje sklonosti ljubomori i agresiji. Ukoliko se te njihove loše osobine poklope sa lošim okolnostima, svašta može da se desi.

Vrlo su vešti manipulatori, a čak i ako sami ne čine zločine, neretko upravljaju onima koji to rade za njih.

Strelac

Vrlo oštra ličnost čini Strelca opasnim, a oni su često i vrlo vešti lopovi. Osobe rođene u ovom znaku fizički ne bi povredile nikoga, osim da im život zavisi od toga, ali definitivno imaju sklonost da urade nešto ne baš zakonito kako bi došli do novca.

Vodolija

Vodolije imaju veoma manipulativnu ličnost, koja je posebno izražena kada odluče da se nekome osvete. S druge strane, vrlo su harizmatični i to im pomaže da vešto manipulišu drugima, a često su i sjajni haker

Vaga

Osobe rođene u znaku Vage mogu da se upletu u neke prevare s novcem ili drogom. Iako važe za osobe koje vole pravdu, i one se mogu naći "s one strane", mada retko krše zakon. Kada to rade, priklanjaju se nekoj grupi ili organizaciji jer ne vole da rade sami.

Ovan

Ovnovi ne podnose autoritet, tj. da neko bude dominantan, a ako pokuša, odupiraće se na sve moguće načine.

Da bi izbegli stalnu trku za novcem i postigli uspeh u životu, ne libe se da se bave i nekom nelegalnom karijerom.

Ribe

Osobe rođene u znaku Riba su veoma temperamentne i lako "polude", pa u tim trenucima umeju da budu opasni ako im stanete na žulj.

Blizanci

Ljudi rođeni u znaku Blizanaca su opasni jer su nedosledni i mogu da se upletu u nekakvu prevaru ili građu. Najčešće nisu skloni zločinima koji podrazumevaju nasilje.

Devica

Device imaju nešto poput prirodnog talenta da nešto ukradu i ne budu uhvaćeni, a u tome im pomaže njihova ozloglašena osobina – perfekcionizam.

Hakovanje i pljačke su njihova specijalnost ukoliko se bave kriminalnim aktivnostima i tada im je veoma teško ući u trag.

Rak

Rakovima nedostaje mentalne stabilnosti, pa zbog toga mogu da počine neki zločin iz strasti, recimo.

Bik

Bikovi imaju prilično nezgodnu narav, a kada "zastrane", postaju pravi diktatori. Oni su rođene vođe, imaju odlučnost kojoj ne može da se suprotstavi niko ko im se nađe na putu, pa su u stanju da zavladaju celim svetom, ako to odluče.