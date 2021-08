ISPOVEST JETRVE ZAPALILA INTERNET! Bahata mlada zahteva 1 stvar od nje na svadbi, svi joj pišu - neviđeni BEZOBRAZLUK!

Jetrva objavila ispovest - "ne pada mi na pamet da uradim to što traži od mene zbog venčanja"!

Naslušali smo se svakakvih groznih priča o svekrvama, sada su jetrve došle na red! Jedna devojka opisala je šta njena jetrva zahteva za svoje venčanje, i razbesnela sve koji su pročitali!

"Nedavno sam operisala stopalo, i moram da nosim 'čizmu' još najmanje dva meseca. Doktor je rekao da smem posle mesec dana da je skinem povremeno, i da se malo oslonim na nogu, ali da bi trebalo da je nosim stalno", započela je svoju priču ova devojka.

"Ne smem da hodam bez nje, niti da dugo stojim. Ali brat mog muža se uskoro ženi, i njegova verenica tražili su da skinem 'čizmu' za venčanje da ne bi skretala pažnju sa mlade", napisala je ona na Reditu.

"Oni znaju da smem povremeno da je skinem ali znaju i da ne smem dugo da budem bez nje. Razlog koji je ta devojka navela je - svi će gledati samo u 'čizmu', a ne u mladu, i baš će svima da bode oči na fotografijama", napisala je ona.

"Ne znam kako će to moja 'čizma', kako njih dvoje kažu, upropastiti slike. Ali mislim da je grozno što to traže od mene. Do tada mogu da se oporavim, ali mogu da obučem i dugu haljinu tako da se ne vidi. Ne razumem kako mogu da zahtevaju da skinem pomoćno sredstvo koje moram da nosim zbog zdravlja, samo da bi njihove slike bile lepe. I ne pada mi na pamet to da uradim", napisala je ona.

U komentarima joj ljudi pišu da mora da se zauzme za sebe, i ako dever i njegova buduća žena nastave da insistiraju, da im se zahvali na pozivnici i ostane kod kuće.