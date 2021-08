VEĆINA LJUDI SE TUŠIRA ČEŠĆE NEGO ŠTO BI TREBALO: Stručnjak otkriva koliko često je najbolje i gde najčešće grešimo!

Stručnjaci odgovorili na pitanje koje nas sve zanima – koliko često zapravo treba da se tuširamo?

Izvor: YouTube/AudreyVictoria

Ne treba vam stručnjak da vam kaže da bi posle treninga trebalo da se istuširate. Ili posle bilo koje aktivnosti koja vas je dobro preznojila... Ali ono što mnoge buni je koliko često zapravo treba da se tuširamo.

Stručnjak za higijenu Džojs Frenč kaže da se mnogi zapravo tuširaju češće nego što bi trebalo, a to i ne shvataju. To može da im donese više štete nego koristi, tvrdi ona.

"Većina ljudi se tušira jednom ili dvaput dnevno, međutim, to može da ošteti kožu. Razlog za to je što često tuširanje izaziva iritaciju kože, zbog sapuna ili kupke i vode, i može da ošteti zaštitni sloj kože, čineći je suvom, dovodeći do perutanja i svraba. Zbog toga bi trebalo da se tuširate svakog drugog dana, osim ako radite u okruženju gde ste izloženi opasnim hemikalijama".

Džojs ističe i da fitnes treneri i sportisti, recimo, takođe treba da se tuširaju svakodnevno jer se više i znoje.

Izaberite odgovarajući sapun ili kupku

Stručnjak za higijenu ističe i da postoji nekoliko korisnih saveta kada je reč o tuširanju, a najvažniji je – kako izabrati odgovarajući sapun ili kupku.

"Na primer, ako imate suvu ili osetljivu kožu, trebalo bi da birate blage proizvode koji ne iritiraju kožu. Nezavisno od toga kakav tip kože imate, birajte proizvode bez mirisa jer će bolje očistiti kožu, a rizik od iritacije će biti manji".

Tuširajte se šakama

Ovaj savet deluje pomalo neobično, ali zapravo je reč o tome da ne treba da se tuširate sunđerima ili takozvanim lufama, već isključivo šakama.

"Lufa ili sunđer vremenom nakupi bakterije na sebi, najbolje je da kožu istrljate rukama", savetuje Džojs.