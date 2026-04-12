Parfemi za proljeće 2026: Više ne želimo da mirišemo jako – hit su "čisti" i nježni mirisi

Parfemski trendovi za 2026. godinu donose "clean" mirise, sofisticirane gurmanske note i povratak prirodnim aromama. Evo šta je hit.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Parfemska industrija u 2026. godini prolazi kroz značajnu promjenu – sve manje se traže teški i napadni mirisi, a u prvi plan dolaze suptilni, "čisti" i prirodni tonovi koji djeluju gotovo neprimjetno, ali ostavljaju snažan utisak.

Izvor: fragnantica.com

Jedan od najizraženijih trendova su takozvani "clean" parfemi, odnosno mirisi koji podsjećaju na svjež veš, čistu kožu i sapunastu svježinu. Među najtraženijima su Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning, koji miriše na oprano rublje i bijeli mošus, zatim Glossier You, poznat po tome što se prilagođava mirisu kože, kao i Byredo Blanche, minimalistički miris sapunaste čistoće.

Istovremeno, vraćaju se i voćni i gurmanski mirisi, ali u znatno sofisticiranijem izdanju nego ranije. Umjesto klasičnih slatkih nota poput vanilije i karamele, sve su popularnije neobične kombinacije. Primjeri uključuju Kayali Yum Pistachio Gelato 33 sa notama pistacije i slatkih deserata, BDK Gris Charnel koji kombinuje smokvu, čaj i drvenaste tonove, te Zadig & Voltaire This Is Her! koji spaja kremaste i tople gurmanske note.

Izvor: fragnantica.com

Veliki povratak bilježe i prirodni, takozvani "mineralni" mirisi, inspirisani okruženjem – morem, mokrim kamenjem ili zemljom nakon kiše. U ovoj kategoriji ističu se Hermès Un Jardin Sur Le Nil sa svježim zelenim notama, Jo Malone Wood Sage & Sea Salt koji evocira morski vazduh i so, kao i Diptyque Philosykos inspirisan mirisom smokve i mediteranske prirode.

Izvor: fragnantica.com

Parfemi danas imaju i novu ulogu – sve više se biraju prema emociji koju bude. Mirisi koji asociraju na toplinu, sigurnost i nostalgiju postaju posebno popularni. Tako se među favoritima izdvajaju Maison Margiela By the Fireplace sa toplim notama dima i kestena, kao i Commodity Milk koji donosi kremaste, mliječne tonove.

Osim promjene u samim mirisima, mijenja se i način na koji ih ljudi koriste. Sve je popularnije kombinovanje više parfema, poznato kao layering, čime se stvara jedinstven i personalizovan miris. Takođe, granice između “muških” i “ženskih” parfema sve više nestaju, pa unisex mirisi postaju standard.

Stručnjaci ističu i da niche i manji brendovi bilježe snažan rast, dok potrošači sve više obraćaju pažnju na sastav i održivost proizvoda.

Ova 2026. godina donosi parfeme koji nisu tu da dominiraju prostorom, već da suptilno naglase lični stil. Fokus više nije na tome da vas svi primijete, već da ostavite utisak koji se pamti.