Kašalj guši ljude, a virus odmah ide na pluća: Dr Bulatović otkriva 3 simptoma zbog kojih morate u Hitnu

Dr Danilo Bulatović otkriva sve što treba da znate o virusu koji trenutno vlada.

Mnogi građani se trenutno žale na snažan kašalj koji izaziva probleme sa plućima. Dr Danilo Bulatović za Nova.rs objašnjava šta je u pitanju i ko je najugroženiji. Što se tiče aktuelnih virusa koji odmah idu na pluća, trenutno vlada respiratorni sincicijalni virus, kaže lekar opšte medicine dr Danilo Bulatović. On dodaje da je ovaj virus do sada uglavnom napadao decu do dve godine starosti i da su posebno bila ugrožena deca sa poremećajima imuniteta i prevremeno rođena deca, a sada napada i odrasle.