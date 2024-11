Niste oka sklopili zbog kašlja? Evo zašto se naglo pogoršava noću i šta može da vam pomogne

Ako ste primetili da više kašljete noću, pročitajte šta možete da uradite.

Čini se da prosečna odrasla osoba pati od dve do četiri epizode ​​prehlade i gripa godišnje, od kojih će se većina desiti zimi. Mnogi će primetiti da se kašalj, bolovi u mišićima i grlobolja pogoršavaju nakon zalaska sunca. Stručnjaci su otkrili zašto se to tačno dešava. Kažu da postoji nekoliko razloga, ali odgovor uglavnom leži u cirkadijalnom ritmu tela ili unutrašnjem telesnom satu. Skoro svaka funkcija tela je programirana da funkcioniše u svom maksimalnom kapacitetu u određeno doba dana, a da se smanjuje u neko drugo.

Zašto se prehlada pogoršava noću?

Na primer, kada sunce zađe i telo detektuje da se vreme spavanja približava, mozak oslobađa manje hormona stresa kao što je kortizol i govori crevima da uspore procese varenja. Ipak, određene ćelije imunog sistema postaju aktivnije. Ove ćelije su dizajnirane da "love" i uništavaju patogene kao što su virusi. Ova "borba" izaziva upalu, alat koji je odgovoran za simptome prehlade. Imune ćelije mogu da izazovu iritaciju i upalu, što dovodi do pogoršanja respiratornih simptoma noću.

Stručnjaci takođe ukazuju na još jedan važan faktor, a to je da se simptomi jednostavno pogoršavaju kada legnete. To je zato što sluz počinje da se nakuplja u zadnjem delu grla, a to je problem koji lekari nazivaju sindromom postnazalnog kapanja. Tokom dana, nakupljanje sluzi je manji problem jer gravitacija pomaže da se isprazni kada ste uspravni i kada se krećete.

Šta možete da učinite da biste se dobro naspavali?

Stručnjaci preporučuju jednostavne stvari kao što je pijenje puno tečnosti tokom dana da biste razblažili sluz i korišćenje fiziološkog spreja za nos da biste je očistili. Drugi predlažu da koristite kapi za kašalj sa aromom mentola ili sprejeve za grlo da ohladite grlo i pomognete da pobedite iritantno golicanje. Nema koristi od pokušaja suzbijanja kašlja, jer je razlog zašto kašljemo taj što telo shvata da treba da se oslobodi izvora iritacije.