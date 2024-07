"NIKADA NE STAVLJAJTE PEŠKIR ISPRED NEKOGA": Sramno ponašanje turista na plaži, evo šta ne smijete da radite!

Koje ponašanje na plaži se smatra neprimjerenim?

Za mnoge ljude pijesak, voda i sunce sinonim su za savršen odmor i istinsko opuštanje. Ipak, dugo očekivani odmor na moru nije uvijek san - razlog za razočaranje je, nažalost, neprimjereno ponašanje drugih posjetilaca na plaži. Stoga, da biste sebi i drugima osigurali udobnost prilikom odlaska na plažu, postoje pravila koja bi trebalo da poštujete. Šta je javni bonton, a šta kršenje javnog reda i mira, otkrio je prošle godine u emisiji "150 minuta" na Prvoj komunikolog Marko Burazor.

"Bonton podrazumijeva, kako i riječ francuskog porekla kaže, dobar ton ili otmeno držanje. To je skup pravila lijepog ponašanja u društvu. Pečenje jagnjeta na plaži, brijanje nogu i slične stvari nisu lijep prizor. To nije normalno ponašanje. Ne možemo da ignorišemo jer ćemo prepričavati prijateljima i to već sutra na kafi", rekao je Burazor i otkrio šta se sve smatra kršenjem bontona na plaži.

"Ako neko sjedne ispred vas na plaži, a blizu ste mora i zakloni vam pogled na sve, to je apsolutno kršenje svih normi. To je čak i zapisano u nekim pravilima, da se to ne radi. Postavljanje ležaljke tik uz drugu takođe ne treba da se radi. To je zabranjeno, da dolazite bliže na metar i po od druge osobe. Noge su vam ispod miške, dok je tuđa glava kod vaših nogu. Meni lično smetaju porodice koje spremaju hranu na plaži. U redu je da ako smo na udaljenoj plaži, donesemo spremno, ali da kuvamo i spremamo hranu, nije dozvoljeno", istakao je komunikolog.

Bonton zapravo podrazumeva uvažavanje druge osobe.

"Svrha je da se druga osoba zaštiti i osjeća prijatno. Po bontonu nije da ste na sastanku i da stavite telefon na sto, a kamoli da ga čačkate. Telefon treba da bude daleko od očiju. Na taj način odajete poštovanje drugoj osobi. Bonton se veoma razlikuje od zemlje do zemlje", kaže Marko koji je otkrio samo neka zanimljiva pravila:

"U Rumuniji nije normalno da pružite ruku osobi lepšeg pola, isto tako i u Rusiji. U Japanu je normalno da nemate fizički kontakt, već naklon. Kažu da je njihova kultura takva da jedu na podu, pljuju dok jedu i ispuštaju gasove. Nije baš tako, ima i toga, ali ne toliko. Ne pljuju dok jedu, ali vam uzimaju hranu iz tanjira. Tu sam bio šokiran. Bio sam u Tokiju na ručku i prijatelj mi je uzeo hranu iz tanjira iz kog sam jeo i rekao da uzmem ja od njega, viče: 'To je ovde normalno'. U Tokiju ne postoji lični prostor", objasnio je komunikolog.