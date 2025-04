Podgoričko preduzeće pogrebne usluge od početka aprila uvelo je novu uslugu. Omogućavaju kremaciju pokojnika. Stanovnici Podgorice za to uglavnom nijesu čuli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako kremacija još nije moguća u našoj zemlji, Podgoričko preduzeće uspostavilo je saradnju sa javnim komunalnim „Lisje“ iz Novog Sada.

"Bilo je puno upita od strane građana kada će krematorijum da se gradi u Podgorici. I pošto trenutno još uvijek nisu stvoreni uslovi da se krematorijum izgradi, odlučili smo na ovaj način da izađemo našim građanima u susret", kazala je iz DOO pogrebne usluge Podgorica Bojana Klikovac.

Klikovac je za Radio Crne Gore kazala da od uspostavljanja saradnje, zainteresovanih za ovu uslugu još nije bilo. Napominje da porodicama iz Crne Gore pružaju kompletnu logističku i administrativnu podršku.

"Od trenutka kada nas porodica kontaktira, pa sve do povratka urne, mi preuzimamo cijeli proces, prikupljamo potrebnu dokumentaciju, pripremamo pokojnika, organizujemo transport do Novog Sada, zakazujemo kremaciju i po njenom završetku vraćamo urnu porodici", istakla je ona.

Za ovu uslugu potrebno je izdvojiti najmanje 2.000 eura.

Klikovac ističe da se u podgoričkom preduzeću trude da cijene budu realne i transparentne, imajući u vidu kompleksnost procesa.

"Cijena je 1.316 eura i to uključuje transport do Novog Sada, pripremu, samu kremaciju i povratak urne. Da kažem da su dodatni troškovi za urnu od 80 do 200 eura. Rashladna komora koja je potrebna, ona je 90 eura po danu. Kao i izbor pogrebne opreme, što sve zavisi od želje porodice, kreće se od 680 do 1.100 eura", kazala je Klikovac.

Po povratku u Crnu Goru, urna se polaže u grobnicu koju porodica mora da posjeduje. Klikovac najavljuje da će na Novom gradskom groblju na Ćemovskom polju u Podgorici naredne godine biti izgrađen kolumbarium, pa će građani biti u prilici da kupe mjesto za urnu umjesto grobnog mjesta.

Izgradnja krematorijuma planirana je u drugoj fazi Novog groblja. Klikovac napominje da oni funkcionišu na gas i to ističe kao otežavajuću okolnost u realizaciji projekta, pa zato nije mogla ni da precizira period izgradnje krematorijuma.