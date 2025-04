Ovo je u sudnici Višeg suda u Podgorici rekla sudija Vesna Kovačević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokat Vukoman Golubović, koji je kao rezervni branilac po službenoj dužnosti postavljen za sve okrivljene za ubistva Nemanje Prelevića (28) i Danila Pekovića (20) na Veruši 17. oktobra 2020. godine, rekao je predsjednici specijalnog vijeća, sudiji Vesni Kovačević, da neće doći na danas zakazano ročište glavnog pretresa, pišu Vijesti.

Za danas je bilo planirano davanje završnih riječi. Kako nijesu bile ispunjene procesne pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, ročište je odloženo za 24. april.

Danas ročištu nije pristupio advokat Aleksandar Šćekić, koji nije dao saglasnost da ga mijenja advokat Stefan Jovanović.

„U telefonskom razgovoru, advokat Vukoman Golubović mi je rekao da ne može i da ne želi da se pojavi na glavnom pretresu, iako je na to imao pravo do 18. aprila. Bukvalno je rekao da neće da se pojavi“, rekla je sudija Kovačević.

Dodala je da je kao predsjednica specijalnog vijeća 10. aprila uputila dopis predsjedniku Višeg suda Zoranu Radoviću, nakon što je advokat Stefan Jovanović stavio primjedbu na zapisnik, te da mu je okrivljeni Mirčeta Mihailović rekao da ne prihvata njegovo zamjeničko punomoćje koje mu je dao advokat Aleksandar Šćekić, upravo zbog nedolaska advokata Šćekića.

Okrivljeni Mihailović je opozvao punomoćje advokatu Šćekiću. Sudija Vesna Kovačević je rekla da je predložila da advokat Stefan Jovanović bude branilac po službenoj dužnosti okrivljenom Mihailoviću, koji je do sada mijenjao advokata Šćekića.

Sudija je rekla da je advokat Jovanović upoznat sa spisima predmeta i da bi u potpunosti zaštitio interese ovog optuženog i odbrana bi bila adekvatno zastupljena, prenose Vijesti.

„A sve kako bi se spriječila svaka zloupotreba od strane optuženih, koji su do sada više puta otkazivali punomoćje svojim braniocima“, rekla je sudija.

Na početku ročišta glavnog pretresa, sudija je pročitala dopis koji je poslao okrivljeni Mihailović u kojem je naveo da otkazuje punomoćje advokatu Aleksandru Šćekiću.

„Predsjednik Višeg suda me je dopisom od 11. aprila, obavijestio da se iz spisa predmeta ne može utvrditi da je Mirčeta Mihailović opozvao punomoćje advokatu Šćekiću, te da se iz tog razloga ne može postaviti branilac po službenoj dužnosti“, rekla je sudija Kovačević.

Advokat Danilo Mićović, branilac okrivljenog Vasilija Đukića, obraćajući se sudu, istakao je da institut rezervnog branioca ne postoji kao takav definisan u zakonu.

„Na ovaj način se ne mogu prevazilaziti ovakve i slične procesne situacije. Odbrana je dokazala da ne opstruira sudski proces niti nam je to namjera. Trenutna zbivanja u sudnicama viših sudova u Bijelom Polju i Podgorici su uzrokovana, ne opstrukcijama odbrane, nego dešavanjima koja su nastala od prije nekoliko godina. Ovo je bez želje da nekome fakturišem krivicu. Što se tiče rezervnog branioca, smatram da je advokat Golubović postupio po zakonu. Sudski proces svakako nije utakmica pa da imamo rezervnog igrača na klupu. Branilac po službenoj dužnosti se postavlja tamo gdje je odbrana obavezna. Ako ima izabranog branioca, nema mjesta da se postavi branilac po službenoj dužnosti. Ukazao bih i na činjenicu da kada se postavi jedan branilac po službenoj dužnosti, to je za jednog okrivljenog. I to sa spiska advokata Advokatske komore Crne Gore, a izbor se vrši po redosljedu. Advokat Stefan Jovanović ne može biti bilo kome branilac po službenoj dužnosti, osim da je on po redosljedu da bude izabran“, naveo je advokat Mićović.

Dodao je da u Advokatskoj komori Crne Gore imaju jasna i precizna pravila i da ne improvizuju.

Na pitanje suda da li želi da ga neko od prisutnih branilaca zastupa, okrivljeni Mirčeta Mihailović je rekao:

„Ne želim da mi iko od prisutnih advokata bude branilac po službenoj dužnosti. Sud mi mora dati malo vremena da razmislim i da angažujem advokata po izboru“.

Sudija Kovačević je navela ukoliko to ne uradi okrivljeni, sud će mu postaviti branioca po službenpj dužnosti.

Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici je podiglo optužnicu protiv osmočlane kriminalne organizacije okrivljenog Marka Zekića, koji se nalazi u bjekstvu.

Osim Zekića, optuženi su i Miomir Đukić, Dragan Biletić, Vasilije Đukić, Mirčeta Mihailović, Nenad Miličić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Dragan Tarić. Prema prikupljenim dokazima, Marko Zekić, Vasilije Đukić i Mihailović su 17. oktobra 2020. godine u mjestu Uvač, sa umišljajem i po prethodnom dogovoru zajedno ubili Prelevića i Pekovića, prenose Vijesti.

Teško ubistvo dvojice Podgoričana umišljajno stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka pomogli su Milašinović, Biletić, Ivanović i Miličić. Zadatak dijela grupe bio je da prate kretanje Prelevića i Pekovića kako bi odredili najpovoljnije mjesto i vrijeme za njihovu likvidaciju.

"Nakon što su doznali da će mete 17. oktobra biti u kući Prelevića u mjestu Uvač, tu su informaciju saopštili Zekiću, Đukiću i Mirčeti Mihailoviću koji su se uputili ka Veruši", piše u optužnici. Dodaje se da je Mirčeta Mihailović predao automatsku pušku i pištolj Zekiću i Đukiću koji su nakon kraće rasprave na vratima vikendice ubili Prelevića ispalivši u njega više projektila u glavu i gornji dio tijela. Nakon što su ubili Prelevića, ušli su u vikendicu i ubili Pekovića. Transkripti Sky aplikacije koju su koristili pripadnici ove kriminalne organizacije otkrili su da je ubistvo Prelevića i Pekovića planirano nekoliko mjeseci ranije. Beranac Marko Zekić fizički se sukobio sa Nemanjom Prelevićem u jednom podgoričkom lokalu, nakon čega je donio odluku da ga ubije, pa je o tome obavijestio ostale članove kriminalne organizacije koju je osnovao, navodi se između ostalog u optužnici.

U obrazloženju optužnice piše da je o sukobu koji je imao u jednom podgoričkom lokalu, Zekić je, prema dokazima iz Francuske, putem Skaj aplikacije obavijestio ostale optužene i saopštio im da je donio odluku da ubije Prelevića.

"Iz daljih komunikacija od 05.08.2020. godine, Zekić saopštava da je donio odluku da liši života Prelević Nemanju upravo zbog tuče koju je imao sa njim i sa Bajčeta Vladimirom i Banović Marinkom u ugostiteljskom objektu. U tim porukama Zekić navodi da je sa sobom imao pištolj koji je ostavio i istovremeno se raspituje kod drugih okrivljenih gdje živi Prelević, koje vozilo vozi, te mjesto gdje mu se nalazi kuća, odnosno kakva je ulica u kojoj se nalazu kuća oštećenog", piše u obrazloženju optužnice.