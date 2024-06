NAJNOVIJA MAPA MUŠKOG PONOSA I ŽENSKIH GRUDI: Evo ko u svijetu ima najveći

Pogledajte koliko su se promijenili simboli muškosti i ženstvenosti u svijetu!

Izvor: World Population Review

Da li ste se ikada zapitali kakva je veličina vašeg muškog "ponosa" ili kod žena, grudi, u poređenju sa drugim ljudima širom svijeta? Istraživači su se potrudili da utvrde gdje na svijetu ljudi imaju najveće muške polne organe i ženske grudi.

Zdravstveni stručnjaci u "Now Patient-u" prikupili su podatke o prosječnoj veličini muškog polnog organa širom svijeta kako bi otkrili u kojim zemljama se nalaze najveći i gdje je prosječna veličina rasla ili smanjivala se tokom godina.

"O jednom dijelu tijela muškarci mogu da brinu više nego o onom koji rijetko viđa većina ljudi na svijetu, o njihovom muškom polnom organu“, rekao je medicinski pisac i šef otkrića novih ljekova, Raiv Patel i dodao da je uprkos istaživanju, važno razumjeti da su svačija tijela različita i lijepa na svoj način. Sada su stručnjaci za pacijente pregledali podatke "World Population Review" o prosječnoj veličini muškog polngo organa po zemljama za 2024. godinu.

Dr Patel je primijetio da su za učešće u studijama muškarci prijavili sopstvene veličine polnih organa, tako da su možda dodavali dva, tri centimetara. Istraživanja ukazuju da muškarci imaju tendenciju da izmišljaju svoje stvarne veličine, jer pokušavaju da postignu nerealne standarde, pa je najbolje uzeti ove prosjeke pod rezervom.

Smatralo se da muškarci u Sudanu imaju najveće polne organi na svijetu, sa prosječnom uspravnom dužinom od 17,93 cm. Djelovi iz Demokratske Republike Kongo (DRC) su ih pratili u stopu, sa prosječn istim dimenzijama. Ekvador je zauzeo treće mjesto, sa muškarcima sa prosječnom dužinom od 17,6 cm, a slijede Republika Kongo (17,32 cm), Gana (17,29) i Nigerija (16,9).

Smatralo se da Tajland ima najmanju prosječnu veličinu muškog polnog organa na svijetu, a muški članovi u erekciji imaju 9,42 cm. Kambodža i Nepal su rangirani nešto više, sa prosjekom od 9,82 i 9,98 cm. Britanci su bili na listi između njih, na 60. mjestu od 142 sa prosječnim članom od 14,3 cm.



Koja je prosječna veličina grudi širom svijeta?

Now Patient je takođe pregledao podatke o prosječnim veličinama grudi širom svijeta, što je pokazalo da se one kreću u rasponu od AA do D korpi. Najveće prosječne veličine grudi obično imaju žene u Evropi. Žene u Norveškoj, na primjer, imale su prosječnu veličinu grudi kao CD. Britanci su rangirani prilično visoko u ovoj kategoriji, jer je prosječna veličina čašice grudnjaka C. U međuvremenu, žene u afričkim i jugoistočnim azijskim zemljama imaju u prosjeku manje veličine korpi.