"Kućni poslovi, fuj, da vidim peglu ne mogu": Najbogatija pjevačica ne radi ništa po kući, sin ne zna šta je mikser

Pjevačica Maja Šuput je u jednoj emisiji otkrila da se grozi kućnih poslova, kao i da je mašinu za veš kupila tek u trudnoći.

Izvor: IG majajsuput

Hrvatska pjevačica Maja Šuput je, prema pisanju medija, jedna od najbogatijih javnih ličnosti na Balkanu. Osim uspješne pjevačke karijere, Maja ima i privatan biznis od kog odlično zarađuje i u srećnom je braku sa svojim izabranikom, s kojim je dobila sina.

Sada je, u jednom intervjuu, pričajući o svom nasljedniku, rekla i par stvari koje su iznenadile javnost. Radi se o kućnim poslovima kojih se pjevačica grozi. Otkrila je da zbog toga ni njen sin ne zna kako izgledaju pegla za veš, usisivač, mikser...

"Ja sam mašinu kupila tek u trudnoći. Do tad sam to odbijala... Fuj! Kućni poslovi.. Mislim nemam problem s tim, ali ja naprosto radim ko konj i ne pada mi na pamet da kući još glumim domaćicu. Ne moram, neću, tačka! Ja da vidim peglu ja bih se smrzla. Ja ne znam šta je to. Prije neki dan je moje dijete otišlo u goste i prvi put vidjelo mikser. Ja ne kuvam, ne peglam. Kod mene sve izgleda kao apoteka, mi imamo gospođu koja se time bavi. Može se jesti s poda, ali kada sam se porodila nisam imala nikakvu pomoć, sve smo radili sami", rekla je Maja i nastavila:

"Meni je super što mi je ovakvo radno vrijeme. Ja kad dođem kući ne moram ništa da radim, samo se igram s djetetom. Ručak je spreman, stvari opeglane, sve je čisto. Ja nijednu minutu svog slobodnog vremena ne provodim da bih nešto radila, posvećena sam samo svom djetetu", rekla je Maja Šuput u emisiji "Mame kod Lane".

(Kurir, MONDO)