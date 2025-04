Papa Franjo bio je prvi jezuitski papa, prvi papa iz Amerike, prvi sa južne hemisfere i prvi neevropski pontifik od pape Grgura III, a njegov život bio je veoma zanimljiv prije dolaska na mjesto crkvenog poglavara.

Nakon smrti papa Franja u 88. godini, svijet čeka da vidi ko će ga naslijediti, dok se kardinali okupljaju u Rimu na papskoj konklavi. On je bio prvi latinoamerički papa, pa da li je to signaliziralo širu promjenu unutar Katoličke crkve i da li ćemo sada vidjeti prvog afroameričkog ili azijskog papu? Evo glavnih kandidata da postane sledeći vrhovni pontifik...

Peter Turkson, 76

Bivši biskup Kejp Kousta bio bi prvi "crni papa" i imao bi šansu da dopre do Afrike. Rođen u Gani, poslao ga je papa Franja kao mirovnog izaslanika u Južni Sudan. On zauzima važno mjesto u škakljivoj temi gej veza, tvrdeći da su zakoni u mnogim afričkim zemljama prestrogi, ali da se stavovi Afrikanaca o toj temi moraju poštovati. Turkson je bio favorit kladioničara u jednom trenutku tokom konklave 2013, kada je izabran Francis.

Luis Antonio Tagle, 67

Tagle, bivši nadbiskup Manile, pojavio se kao favorit na kladionicama. Imao bi mogućnost da bude prvi azijski papa, region sa najbrže rastućim katoličkim stanovništvom. On se protivio pravima na abortus na Filipinima, ali bi se smatrao jednim od liberalnijih kandidata. On se požalio da je katolička crkva bila previše oštra prema gej i razvedenim parovima i da je to ometalo njen evangelistički rad.

Pjetro Parolin, 70

On je najbliži 'kandidatu za kontinuitet', pošto je sa papom Franjom radio kao državni sekretar. Smatra se umjerenim, iako ne tako bliskim liberalnom krilu kao što se Fransis ponekad čini. Kada je Irska 2015. glasala za legalizaciju istopolnih brakova, Parolin je to opisao kao "poraz za čovječanstvo“. U poslednje vrijeme, Parolinova popularnost je malo pala zahvaljujući tome što je bio tvorac sporazuma između Svete stolice i Kine iz 2018, koji neki smatraju prodajom Komunističkoj partiji Kine.

Peter Erdo, 72

Nadbiskup Estergom-Budimpešta bi bio drugi papa, posle Jovana Pavla II, koji je upravljao u bivšem sovjetskom bloku, kada su crkvene vođe često bile proganjane. Vodio je kampanju da njegov prethodnik Jožef Minsenti bude oslobođen krivice nakon što je uhapšen zbog suprotstavljanja komunističkom režimu Mađarske. Erdo je duboki konzervativac koji je govorio protiv toga da se razvedeni ili ponovo oženjeni katolici pričešćuju.

Hose Tolentino, 59

Ne treba ga miješati sa američkim bejzbol igračem istog imena, i obično nosi sufiks 'de Mendonca' da bi se razlikovao. Porijeklom iz rodnog mjesta Kristijana Ronalda, Madeire u Portugalu, služio je kao nadbiskup, a imao je i niz uloga u Vatikanu.

Mateo Zupi, 69

Zupi je bio nadbiskup Bolonje od 2015. godine, a papa Franjo ga je 2019. imenovao za kardinala. Papa ga je prije dvije godine postavio za mirovnog izaslanika Vatikana za Ukrajinu, u kom svojstvu je posjetio Moskvu da bi "ohrabrio gestove humanosti“. Iako nije imao audijenciju kod Putina, sreo se sa predsjednikovim kontroverznim saveznikom, patrijarhom Kirilom, liderom Ruske pravoslavne crkve, ali sa malim diplomatskim napretkom u pogledu njegovih napora.

Mario Greč, 68

Malteški Greč, a ranije je služio kao episkop Goza, a sada je generalni sekretar Arhijerejskog sinoda. On je pozvao crkvu da 'nauči novi jezik' kada su u pitanju gej parovi i razvedeni, iako se na njega gleda kao na tradicionalistu.

Robert Sarah, 79

Rođen u Francuskoj Gvineji, Sarah je još jedna mogućnost da postane prvi crni papa - iako godine nisu na njegovoj strani. Na vatikanskim funkcijama je radio od vremena Jovana Pavla II. Konzervativac, on je osudio rodnu ideologiju kao pretnju društvu. Takođe je govorio protiv islamskog fundamentalizma.